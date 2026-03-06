Погода
В Бишкек ночью прибыл эвакуационный рейс с кыргызстанцами из Омана

- Назгуль Абдыразакова
В Международный аэропорт "Манас" в Бишкеке прибыл эвакуационный рейс из Султаната Оман. На борту находились 85 граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По его данным, самолёт приземлился в 02:45 по местному времени в ночь с 5 на 6 марта.

Эвакуационный рейс был организован во взаимодействии с Министерством иностранных дел Кыргызской Республики, Государственным агентством гражданской авиации при Кабинете министров КР и ОАО "Аэропорты Кыргызстана". Перевозку выполнила кыргызская авиакомпания "Aero Nomad Airlines", которая доставила граждан на родину.

Отмечается, что в течение всего периода подготовки и выполнения рейса авиакомпания находилась в постоянной координации с Министерством иностранных дел, аэропортовыми службами и профильными ведомствами.

Как подчеркнули в компании, этот рейс стал разовой эвакуационной миссией. Ранее "Aero Nomad Airlines" не выполняла полёты в Султанат Оман и в дальнейшем не планирует осуществлять регулярные рейсы по данному направлению.

В компании также отметили, что успешное выполнение эвакуационного рейса свидетельствует о возможности Кыргызстана оперативно организовывать возвращение своих граждан даже в сложных военно-политических условиях.


Теги:
аэропорт, Бишкек, Кыргызстан, самолеты
