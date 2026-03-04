Погода
В Кыргызстане проверяют качество отечественных кормов для рыб

268  0
- Светлана Лаптева
Специалисты Департамента рыбохозяйственного комплекса при Минсельхозе посетили предприятие "Био жем" в селе Петровка Московского района. Целью визита стало ознакомление с полным циклом производства кормов, которые поставляются на фермы республики.

В ходе поездки сотрудники ведомства осмотрели производственные цеха и детально изучили технологию изготовления продукции. Особое внимание уделили качеству используемого сырья, рецептуре составов и работе системы лабораторного контроля, которая должна гарантировать безопасность продукции для рыбоводных хозяйств. Также стороны обсудили текущие производственные мощности завода и способы эффективного продвижения товара на местном рынке.

Рабочая встреча завершилась обсуждением вопросов импортозамещения и обеспечения кыргызстанских рыбоводов доступными кормами. Подобные инспекции и консультации проводятся для поддержки местных производителей и повышения общей конкурентоспособности рыбной отрасли страны.


URL: https://www.vb.kg/456125
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
