В Кыргызстане проверяют качество отечественных кормов для рыб

Специалисты Департамента рыбохозяйственного комплекса при Минсельхозе посетили предприятие "Био жем" в селе Петровка Московского района. Целью визита стало ознакомление с полным циклом производства кормов, которые поставляются на фермы республики.

В ходе поездки сотрудники ведомства осмотрели производственные цеха и детально изучили технологию изготовления продукции. Особое внимание уделили качеству используемого сырья, рецептуре составов и работе системы лабораторного контроля, которая должна гарантировать безопасность продукции для рыбоводных хозяйств. Также стороны обсудили текущие производственные мощности завода и способы эффективного продвижения товара на местном рынке.

Рабочая встреча завершилась обсуждением вопросов импортозамещения и обеспечения кыргызстанских рыбоводов доступными кормами. Подобные инспекции и консультации проводятся для поддержки местных производителей и повышения общей конкурентоспособности рыбной отрасли страны.