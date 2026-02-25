Погода
Депутат Гуля Кожокулова предложила создать отдельное водное ведомство

317  0
- Бермет Таалайбекова
Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова предложила создать в Кыргызстане отдельный государственный орган, ответственный за вопросы водных ресурсов. С такой инициативой она выступила на заседании парламента, подчеркнув, что в условиях глобального изменения климата эффективное управление водой требует наличия специализированного ведомства с широкими полномочиями. По словам парламентария, водная проблематика сегодня остается одной из самых актуальных в мировой повестке, что диктует необходимость вывода этой сферы из структуры министерств.

На текущий момент в Кыргызстане функции по управлению водным потенциалом выполняет Служба водных ресурсов, которая находится в ведении Министерства сельского хозяйства. Инициатива депутата фактически направлена на повышение статуса управления отраслью по примеру соседних государств региона.

Стоит отметить, что в большинстве стран Центральной Азии уже созданы самостоятельные профильные ведомства. В Узбекистане с 2018 года работает Министерство водного хозяйства, а в Казахстане в 2023 году было учреждено Министерство водных ресурсов и ирригации. В Туркменистане вопросами воды занимается отдельный Государственный комитет, подчиненный напрямую правительству, в то время как в Таджикистане эти функции закреплены за Министерством энергетики и водных ресурсов.


Теги:
водоснабжение, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
