Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Депутат ЖК заявил о захвате 18 гектаров земли чиновником в Араване

175  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Карыбек уулу Улукбек призвал привлечь к ответственности человека, который, по его словам, незаконно захватил 18 гектаров земли в Араванском районе. Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам депутата, ранее, ещё будучи журналистом, он неоднократно писал о том, что в Чек-Абадском айыл окмоту Араванского района Ошской области бывший сотрудник спецслужб Шералы Нурмуратов незаконно занял земельный участок площадью 18 гектаров.

Нардеп утверждает, что на этой территории были возведены объекты, которые впоследствии продали другим лицам. По его мнению, благодаря связям и коррупции данный факт долгие годы оставался без должного реагирования.

Карыбек уулу Улукбек призвал уполномоченные государственные органы провести проверку и принять решение по спорному участку в интересах государства и местных жителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455910
Теги:
Араванский район, Жогорку Кенеш, Депутат, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  