Депутат ЖК заявил о захвате 18 гектаров земли чиновником в Араване

Депутат Жогорку Кенеша Карыбек уулу Улукбек призвал привлечь к ответственности человека, который, по его словам, незаконно захватил 18 гектаров земли в Араванском районе. Об этом он заявил на заседании парламента.

По словам депутата, ранее, ещё будучи журналистом, он неоднократно писал о том, что в Чек-Абадском айыл окмоту Араванского района Ошской области бывший сотрудник спецслужб Шералы Нурмуратов незаконно занял земельный участок площадью 18 гектаров.

Нардеп утверждает, что на этой территории были возведены объекты, которые впоследствии продали другим лицам. По его мнению, благодаря связям и коррупции данный факт долгие годы оставался без должного реагирования.

Карыбек уулу Улукбек призвал уполномоченные государственные органы провести проверку и принять решение по спорному участку в интересах государства и местных жителей.