Аятолла Алиреза Арафи временно возглавил Иран в составе Руководящего совета

В Иране определен состав временного органа управления, которому делегированы полномочия Верховного лидера страны до проведения официальных выборов преемника. Как сообщает агентство ISNA, ключевую роль в этом совете в качестве юриста занял аятолла Алиреза Арафи.

Согласно законодательству республики, до момента избрания нового духовного лидера руководство государством переходит к специальной комиссии. В её состав, помимо 67-летнего Арафи, вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной системы Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Решение о включении аятоллы Арафи в состав правящего триумвирата было утверждено Советом по определению политической целесообразности.

Алиреза Арафи, считавшийся доверенным лицом Али Хаменеи и одним из наиболее влиятельных шиитских деятелей, будет исполнять обязанности верховного руководителя совместно с коллегами по совету. Ожидается, что этот переходный период продлится до тех пор, пока Совет экспертов, состоящий из 88 богословов, не проголосует за постоянную кандидатуру на высший пост.

Одновременно с политическими перестановками произошли изменения в военном руководстве страны: новым главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР) назначен бригадный генерал Ахмад Вахиди.