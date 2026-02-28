Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.65 - 103.60

Дефицит воды в Центральной Азии стал жестким барьером для роста экономики

286  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Дефицит воды в Центральной Азии перестал быть просто экологической проблемой - теперь это системный вызов для всей экономики региона. О том, как превратить водный кризис в инструмент устойчивого развития, в материале Cronos.Asia рассказал международный эксперт Собир Курбанов.

Вода как "скрытый налог" на бизнес

По мнению эксперта, сегодня нехватка воды напрямую влияет на производительность, цепочки поставок и стоимость капитала. Главная проблема региона - не только климат, но и колоссальная неэффективность инфраструктуры. Из-за изношенных каналов и плохих систем управления вода становится "дорогой по умолчанию", так как бизнес вынужден оплачивать огромные утечки и простои.

Курбанов выделяет три основных канала удара по частному сектору:

  1. Падение производительности: Снижение урожайности в сельском хозяйстве бьет по всей цепочке - от пищепрома до логистики.
  2. Рост издержек: Промышленность сталкивается с перебоями, а энергетика (особенно в Кыргызстане и Таджикистане) - с дефицитом мощности и ростом тарифов.
  3. Риски для логистики: Падение уровня Каспийского моря уже влияет на работу портов и стоимость транзита через регион.

Институциональная ловушка и путь к решению

Основная сложность в том, что критическая инфраструктура управляется госструктурами с низким уровнем окупаемости. Это создает порочный круг: плохое обслуживание ведет к нежеланию платить, а нехватка средств порождает новые аварии и потери.

Собир Курбанов подчеркивает, что регион должен начать воспринимать воду не как бесплатный дар, а как экономический актив. Чтобы выйти из кризиса, эксперт предлагает:

  1. Внедрять прозрачные правила для ГЧП и частных инвестиций;
  2. Переходить на "цифровую воду" (умный учет и мониторинг утечек);
  3. Устанавливать тарифы, отражающие реальную стоимость ресурса, но с адресной поддержкой уязвимых слоев.

Итог: Без реформ вода останется "узким горлышком" региона. Однако при предсказуемом регулировании этот вызов может стать катализатором модернизации и привлечь в Центральную Азию новые технологии и управленческую дисциплину.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455984
Теги:
вода, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  