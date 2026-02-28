Дефицит воды в Центральной Азии стал жестким барьером для роста экономики

Дефицит воды в Центральной Азии перестал быть просто экологической проблемой - теперь это системный вызов для всей экономики региона. О том, как превратить водный кризис в инструмент устойчивого развития, в материале Cronos.Asia рассказал международный эксперт Собир Курбанов.

Вода как "скрытый налог" на бизнес

По мнению эксперта, сегодня нехватка воды напрямую влияет на производительность, цепочки поставок и стоимость капитала. Главная проблема региона - не только климат, но и колоссальная неэффективность инфраструктуры. Из-за изношенных каналов и плохих систем управления вода становится "дорогой по умолчанию", так как бизнес вынужден оплачивать огромные утечки и простои.

Курбанов выделяет три основных канала удара по частному сектору:

Падение производительности: Снижение урожайности в сельском хозяйстве бьет по всей цепочке - от пищепрома до логистики. Рост издержек: Промышленность сталкивается с перебоями, а энергетика (особенно в Кыргызстане и Таджикистане) - с дефицитом мощности и ростом тарифов. Риски для логистики: Падение уровня Каспийского моря уже влияет на работу портов и стоимость транзита через регион.

Институциональная ловушка и путь к решению

Основная сложность в том, что критическая инфраструктура управляется госструктурами с низким уровнем окупаемости. Это создает порочный круг: плохое обслуживание ведет к нежеланию платить, а нехватка средств порождает новые аварии и потери.

Собир Курбанов подчеркивает, что регион должен начать воспринимать воду не как бесплатный дар, а как экономический актив. Чтобы выйти из кризиса, эксперт предлагает:

Внедрять прозрачные правила для ГЧП и частных инвестиций; Переходить на "цифровую воду" (умный учет и мониторинг утечек); Устанавливать тарифы, отражающие реальную стоимость ресурса, но с адресной поддержкой уязвимых слоев.

Итог: Без реформ вода останется "узким горлышком" региона. Однако при предсказуемом регулировании этот вызов может стать катализатором модернизации и привлечь в Центральную Азию новые технологии и управленческую дисциплину.