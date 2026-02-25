Погода
На ярмарке в Нарынском районе мясо продавали дешевле рыночной стоимости

- Светлана Лаптева
В Нарынском районе состоялась масштабная ярмарка, организованная для обеспечения населения продуктами питания по ценам ниже рыночных. По сообщению пресс-службы Министерства сельского хозяйства КР, в ходе мероприятия говядина и баранина реализовывались по цене 650–670 сомов за килограмм. Данная инициатива направлена на поддержку местных жителей качественной продукцией и содействие стабилизации цен на внутреннем рынке региона.

В ярмарке приняли участие местные фермеры, животноводы и перерабатывающие предприятия, которые получили возможность продавать свои товары напрямую потребителям. Отсутствие посредников позволило обеспечить ценовую доступность продуктов и создать выгодные условия как для производителей, так и для покупателей. Подобный формат работы помогает насытить рынок свежими продуктами и эффективно сдерживать рост стоимости основных продовольственных товаров.


Теги:
Нарынская область, цены, ярмарка, мясо
