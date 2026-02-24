В Таласе заемщикам вернули дома и документы после вмешательства ГКНБ

В Таласской области ломбард "Орозалы" добровольно вернул гражданам ранее изъятое недвижимое имущество, признав обоснованность предъявленных претензий и допущенные нарушения законодательства.

Мероприятия были проведены ГКНБ совместно с Управлением Государственной налоговой службы по городу Талас, областным управлением Национального банка и отделом Службы антимонопольного регулирования.

Жилой дом в Таласском районе возвращён прежнему владельцу С. У. У. Кроме того, десяти гражданам вернули документы на недвижимость, ранее переданную в залог.

Руководство ломбарда также заявило о готовности вернуть заемщикам излишне начисленные проценты свыше 30 % годовых за период с лета 2024 года по настоящее время. Граждане могут обращаться для урегулирования вопросов в установленном порядке.

Организация принесла извинения пострадавшим и обязалась впредь осуществлять деятельность исключительно в рамках законодательства Кыргызской Республики.