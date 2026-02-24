В Токмоке задержаны подозреваемые в незаконном обороте оружия

В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 19 января поступила оперативная информация о том, что на скотном рынке города Токмок неизвестные лица вступили в сговор с целью незаконной продажи оружия. Факт был зарегистрирован в ОВД Токмока, после чего возбуждено уголовное дело по статье 267 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК Кыргызской Республики.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции провели контрольную закупку.

При обыске по месту жительства основного фигуранта С. З. обнаружены и изъяты нарезное оружие калибра 5,6 мм, ружьё модели ИЖ-17 12 калибра, ствол ружья 16 калибра, более 30 патронов и гильз различного калибра, комплектующие для снаряжения патронов, 29 самодельных ножей, два государственных регистрационных номерных знака, книги религиозного содержания, а также высушенное вещество растительного происхождения, вид которого устанавливается.

В ОВД Токмока доставлены граждане С. З., 1982 года рождения, и Т. К., 1994 года рождения, которых водворили в ИВС.

По изъятым предметам назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается.