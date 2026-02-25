В Бишкеке водителям автобусов могут запретить брать оплату наличными

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова предложила освободить водителей автобусов от обязанности принимать оплату за проезд. С такой инициативой она выступила на заседании парламента.

По её мнению, водитель должен сосредоточиться исключительно на управлении транспортом и обеспечении безопасности пассажиров. Для этого рабочее место водителя следует изолировать стеклянной перегородкой.

Кожокулова отметила, что из-за необходимости принимать оплату автобусы фактически работают по принципу маршрутных такси, что влияет на безопасность и соблюдение графика движения.

Она добавила, что данный вопрос ранее неоднократно поднимался депутатами местных кенешей, однако до настоящего времени остаётся нерешённым.