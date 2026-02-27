Погода
В Бишкеке и областях продолжают работу еженедельные ярмарки

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР сообщает о продолжении регулярных ярмарок местных производителей во всех регионах страны и в городе Бишкек. График проведения продовольственных мероприятий утвержден на долгосрочный период - до июня 2026 года.

Как подчеркивают в пресс-службе ведомства, на текущий момент в республике сформированы достаточные запасы продовольствия, и дефицита основных товаров не наблюдается. Проведение ярмарок в установленные дни направлено на системное обеспечение внутреннего рынка качественной продукцией по ценам ниже рыночных и поддержку социально уязвимых слоев населения.

В столице ярмарки традиционно проходят каждую субботу и воскресенье при активном содействии мэрии Бишкека. Торговые площадки развернуты по следующим адресам:

  1. Площадь им. Т. Усубалиева (пересечение улиц И. Раззакова и Абдымомунова);
  2. Бульвар Эркиндик (Первомайский район);
  3. Набережная в микрорайоне Восток-5.

Организаторы напоминают участникам о строгом соблюдении установленных правил: реализуемая продукция должна соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам, а наличие ценников на прилавках является обязательным. Для подтверждения статуса производителя участникам необходимо иметь письмо из районного аграрного управления.

Такой формат прямой торговли без посредников позволяет эффективно сдерживать темпы роста цен и обеспечивать стабильность на продовольственном рынке страны.

Для справок и уточнения информации работают контактные телефоны:

(0312) 66-14-22

0702 70 20 00.


