Индийская бегунья Суфия Суфи попала в Книгу рекордов Гиннесса

Индийская ультрамарафонка Суфия Суфи вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив мировой рекорд среди женщин на высокогорной трассе Манали - Лех.

Спортсменка преодолела дистанцию около 480 километров за 6 дней 12 часов и 6 минут (согласно данным официальной регистрации рекорда). Она стала первой женщиной, прошедшей один из самых сложных маршрутов через Гималаи в столь короткий срок. Стоит отметить, что предыдущий мужской рекорд на этой же дистанции составлял около 120 часов, что подчеркивает уникальность её достижения.

Во время забега Суфия пересекла пять горных перевалов и набрала суммарную высоту более 8 тысяч метров. Трасса считается одной из самых экстремальных в мире из-за разреженного воздуха, резких перепадов температур и сложного рельефа.

Рекорд был официально подтвержден в 2023 году. По словам спортсменки, сертификат о достижении она получила спустя некоторое время после верификации результата комиссией.

Ранее Суфия Суфи уже устанавливала национальные и мировые достижения на сверхдлинных дистанциях, включая забег протяженностью более 6 тысяч километров по маршруту "Золотой четырехугольник" (Golden Quadrilateral Run), который она преодолела за 110 дней.


