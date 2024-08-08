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"Впервые в КР государство так поддерживает агропромышленный комплекс"

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- Светлана Лаптева
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Председатель правления Ассоциации развития агропромышленного комплекса Эрлист Акунбеков заявил, что впервые так широко государство поддерживает агропромышленный комплекс. Речь идет об указе президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса".

"Никогда не было такого широкого указа, направленного на поддержку сельского хозяйства. Этот документ состоит из более чем 40 пунктов. Если каждое из них будет реализовано, мы ожидаем беспрецедентных изменений в нашем сельском хозяйстве. Сейчас производители сельхозпродукции занимаются этим отдельно. Согласно указу, теперь крестьянские хозяйства будут объединены. Благодаря этому фермеры через кооперативы начнут поставлять большие объемы продукции на экспорт",- отметил Акунбеков.

В свою очередь, в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности заверили, что будут оказывать всестороннюю поддержку развитию агропромышленного комплекса Кыргызстана на государственном уровне.

В этом направлении министерство будет содействовать созданию всех условий для развития деятельности фермеров и развитию агропромышленного комплекса в области сельского хозяйства.

Для этого министерством всегда будет оказываться регулярная помощь в развитии, расширении, внедрении инновационных технологий и доступе к льготному финансированию перерабатывающих агропромышленных предприятий, фермерских семенных хозяйств, тем самым существенно повышая их конкурентоспособность. Проведение такой инициативной, амбициозной политики будет осуществляться на основании указа президента Садыра Жапарова "О мерах по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса".


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URL: https://www.vb.kg/438811
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
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