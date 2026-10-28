В Кыргызстане состоялся исторический женский матч волейбольной лиги JVL

В третьем сезоне волейбольной лиги JVL ("Жылдыздар волейбол лигасы") впервые состоялся матч женских команд "Бишкек" и "Ош". На площадку вышли ведущие волейболистки Кыргызстана, в том числе спортсменки с опытом выступлений на международных соревнованиях.

JVL - спортивный проект, направленный на развитие и популяризацию волейбола в Кыргызстане. Он реализуется при поддержке Федерации волейбола КР.

В соревнованиях участвуют мастера спорта, действующие и бывшие игроки национальных сборных, а также участники и призёры чемпионатов Азии, мира и других международных турниров.

В рамках третьего сезона состоялись три матча:

- "Аксы" - "Узген" (мужчины);

- "Бишкек" - "Ош" (женщины);

- "Ноокат" - "Кара-Кульджа" (мужчины).

Спортивное мероприятие сопровождалось торжественной церемонией открытия и шоу-программой.

Общий призовой фонд составил 1 млн сомов. За победу в каждом матче предусматривалось 200 тысяч сомов, за второе место - 100 тысяч сомов.

Генеральными партнёрами мероприятия выступили строительная компания "Эл Ордо Групп", сеть магазинов сантехники "Аквадом" и центр автомобильного детейлинга No Name.

В дальнейшем организаторы планируют проводить четыре сезона ежегодно, расширяя возможности для спортсменов и популяризируя волейбол в Кыргызстане.