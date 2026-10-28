Президент взял на поруки Алексея Ширшова

Ширшов – как и китайцы, и нехватка школьных учебников – становится всё популярнее с приближением президентских выборов. Заинтересованные особы охотно используют его как маркер "несостоятельности" действующего главы государства. О том, что Садыр Жапаров "продался китайцам и распродаёт им всю страну", и о том, что он "приблизил к себе и защищает матёрого афериста" - кричат одни и те же. В расчёте на народную поддержку и основательную раскачку ситуации в преддверии января.

Между тем Садыр Жапаров относится к числу тех дальновидных политиков, которые, как говорится, зрят в корень и трезво оценивают обстановку – и людей в этой обстановке. Не в его правилах устраивать гонения на человека, в прошлом принёсшего государству немало проблем, но… вернувшегося. Во всех смыслах.

За последние десятилетия в Кыргызстане сформировалась – нет, не диаспора, но некая социально-этническая группа, которую можно условно назвать "орусы". У них и в паспортах это написано: национальность – орус. Это вроде бы и русский. Но не совсем.

Русские, родившиеся в Кыргызстане (или раньше, в Киргизской ССР), делятся на виды и типы. Одни покинули страну сразу после распада Советского Союза, больше сюда не возвращались и никак не связывают себя с местом своего рождения. Другие тоже уехали, но гораздо позже – испугавшись государственных переворотов 2005-го и 2010-го годов. Третьи никуда не уехали – по разным причинам: кому-то некуда, для кого-то это принципиальная позиция. Четвёртые уехали… И вот они слова здесь. Заново пускают корни и больше никуда не собираются.

Третья и четвёртая группы – это и есть орусы. Любой, кто более-менее длительное время находился в России, не даст соврать: "российские русские" и "кыргызские русские" отличаются друг от друга ментально. "Кыргызские русские", они же орусы, впитали в себя восточные ценности – гостеприимство, уважение к старшим, неторопливый темп жизни. Они не воспринимают себя господствующей нацией и не делят соседей на "своих" и "чужих". Они не лезут в политику и не участвуют в каких бы то ни было разборках и баталиях. Многие из них, как ни парадоксально, патриотичнее некоторых кыргызов и – каждый на своём месте – пытаются принести родине максимальную пользу.

"Российские русские" и орусы чаще всего не находят общего языка, хоть и говорят на одном и том же русском… Да и язык, кстати, отличается. Специалисты-лингвисты отмечают, что в Центральной Азии сохранился первозданный русский литературный язык – уже частично утраченный на российских просторах.

Орусы осознают, что исторической родине они не особо нужны и она ими всерьёз не интересуется. Поэтому и ассоциируют себя с кыргызским народом и не отделяют себя от Кыргызстана.

На примере Алексея Ширшова можно проследить историю "возвращения оруса". После событий 24 марта 2005 года, как многие соратники бежавшего Акаева, он покинул республику. Вскоре вернулся и продолжал сотрудничать уже с бакиевской командой. В 2010 году снова уехал. И снова не навсегда.

Можно было бы поиронизировать – преступника, мол, всегда тянет на место преступления. Однако Алексея Юрьевича Ширшова, судя по его поступкам, притягивает нечто иное, гораздо большее. Возможно, именно в последние годы он осознал себя истинным орусом.

"Во время управления энергосистемой на самом деле они воровали", - честно признаёт президент Жапаров, давая разъяснения относительно сотрудничества с Ширшовым. В 2015 году Ширшов был осуждён на три года лишения свободы за незаконный вывод акций из ОАО "Дастан" (позже приговор заменили на штраф). В 2018 году Ширшова судили за незаконную приватизацию участка и недвижимого имущества, но прекратили дело за истечением сроков давности. В 2022-м задерживали в рамках борьбы с коррупцией…

Человек далеко не бедный, обладающий всеми качествами, необходимыми для успешного предпринимательства, специалист в энергетике – Алексей Ширшов мог бы прекрасно устроиться в той же России, например. И тем не менее, даже зная, что в Кыргызстане на него точат зуб и поминают недобрым словом в связи с "ширшовскими схемами", на свой страх и риск он возвращается. Чтобы ответить за прошлое и перейти к строительству достойного будущего.

Его вклад в будущее (и его личное, и в будущее республики) внушителен и включает возвращение имущества пансионата "Аврора" (около $20 млн); передачу государству компании "Акнет" (примерно $100 млн); приобретение туристического комплекса "Барс" (Ширшов купил его за $12 млн и вложил в его развитие около $100 млн); выделение $100 млн безвозмездной помощи Караколу; предоставление Государственной ипотечной компании беспроцентного кредита в сумме $100 млн на десять лет.

Ещё около $100 млн Алексей Ширшов вместе с иностранными партнёрами направил на реставрацию исторических объектов всё в том же Караколе.

В небольшом интервью каракольской мэрии Ширшов сам объясняет свой "аттракцион неслыханной щедрости": помощь Караколу нужна ему, Ширшову, отнюдь не для восстановления подпорченной репутации: "Для улучшения репутации есть другие, более дешёвые способы (и тут с ним, между прочим, трудно не согласиться)… Видимо, пришло время помочь".

Каракол – самый, пожалуй, "орусский" город в Кыргызстане. В нём сохранился исторический облик конца XIX – начала ХХ века с типичной для русских переселенцев деревянной застройкой, включающей дома с деревянными ставнями и резными наличниками, Свято-Троицкий собор, построенный из тянь-шанской ели без единого гвоздя… Ещё одна характерная черта орусов – бережное отношение к исторической памяти. "Пришло время", - говорит Алексей Юрьевич. Видимо, в самом деле для него пришло время влиться в дуальную русско-кыргызскую культуру и основательно вложиться в неё материально.

Давая оценку деятельности Ширшова, Садыр Жапаров упомянул и его бывшего друга и соратника Максима Бакиева. Который "такой жмот" - во время бегства забрал все деньги, кинув не только родину, но и друзей. Младший Бакиев, в отличие от Ширшова, не торопится вернуться, покаяться и послужить Отечеству верой и правдой. Да и его опальный родитель – чем он искупил свою вину перед Кыргызстаном и кыргызстанцами? Профинансировал строительство швейной фабрики для участников апрельских событий 2010 года. На этом его патриотизм закончился.

У беглых "бывших" вроде Алмазбека Атамбаева патриотизм и не начинался.

Вот и тема для размышления об истинных и мнимых радетелях за благополучие и процветание Кыргызской Республики.

Там же, в интервью, Алексей Юрьевич однозначно ответил, что его не интересует политика. Он будет заниматься бизнесом, благотворительностью, давать консультации в энергосекторе и вести спокойную и размеренную жизнь настоящего оруса. Президент за него поручился.