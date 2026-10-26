Эксперты в Бишкеке оценили риски Третьей мировой войны для Центральной Азии

В Бишкеке прошёл круглый стол "Тренды региональной безопасности 2026: как изменилась ситуация в ЦА за 35 лет независимости", организованный Центром экспертных инициатив "Ой Ордо". В центре внимания участников оказались актуальные вызовы для Центральной Азии, гибридные и информационные угрозы, влияние афганского фактора, а также механизмы укрепления стабильности в условиях глобальной геополитической турбулентности.

Директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков охарактеризовал общую военно-политическую обстановку в регионе и оценил влияние внешних конфликтов на Кыргызстан.

"В условиях начавшейся Третьей мировой войны Центральная Азия с точки зрения стабильности и безопасности пока находится в зоне повышенного комфорта. Но ситуация может измениться, и необходимо быть готовыми к любому развитию событий и различным сценариям", - подчеркнул он.

Эксперт проиллюствировал влияние боевых действий на экономику конкретным примером.

"Одним из показательных примеров является ситуация с компанией Wildberries. Когда склады компании подверглись ударам со стороны Украины, пострадали, в том числе, и граждане Кыргызстана, работающие на этих маркетплейсах в России в рамках трудовой миграции, не говоря уже о тех, кто понес колоссальные финансовые потери, так как были уничтожены товары на миллионы долларов. Таким образом, военные действия затрагивают и экономику, и непосредственно безопасность наших граждан", - отметил он.

Шестаков обратил внимание на риски, исходящие со стороны Афганистана, и прокомментировал заявления российской стороны.

"Ранее с российской стороны на столь высоком уровне я не слышал подобных заявлений в отношении Афганистана. Ведь именно Россия - одна из первых в мире перестала признавать Талибан террористической организацией", - напомнил он.

Политолог высказался о том, какая организация способна выступить реальным гарантом безопасности для Центральной Азии.

"Учитывая афганский фактор и другие вызовы, возникает вопрос, кто может стать внешним гарантом безопасности для нашего региона. На мой взгляд, таким гарантом по-прежнему остается ОДКБ. Сегодня ни США, ни Британия, ни Турция - даже в формате ОТГ - не могут гарантировать нашу региональную безопасность", - заявил он.

Шестаков проанализировал роль Турции и Азербайджана в современной региональной политике.

"Ситуация в Саудовской Аравии демонстрирует, что кроме политических лозунгов в арсенале Анкары ничего нет. В этой связи знаковыми выглядят заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан самостоятельно решил исторический вопрос по Карабаху. Возможно, Азербайджан устал находиться в роли "младшего брата". Сейчас Баку выстраивает собственную повестку безопасности, в том числе в рамках присоединения к консультативному формату "Центральная Азия", и становится для нас еще более значимым государством вне ОТГ", - пояснил он.

Спикер также затронул тему информационных войн и дезинформации вокруг участия мигрантов в боевых действиях.

"В социальных сетях я увидел презентацию украинского проекта "Хочу жить", где утверждалось, что чуть ли не каждый второй участник СВО со стороны России является гражданином Центральной Азии. Как специалист по вопросам миграции, я считаю необходимым уточнить достоверность этой информации: речь идет именно о гражданах или об уроженцах региона, уже получивших российский паспорт? Это важно учитывать в контексте информационных войн, в которых мы сегодня находимся", - подытожил он.

Глава отделения Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ по Центрально-Азиатскому региону Андрей Гузеев представил подробную сводку о характере международной террористической угрозы.

"В прошлом году "Глобальный индекс терроризма" зафиксировал снижение количественных показателей угроз в мировом масштабе, однако наблюдается их устойчивый рост в отдельных регионах. Одной из основных причин терроризма остаются неурегулированные межгосударственные конфликты, формирующие благоприятные условия для группировок из-за ослабленного госконтроля", - сообщил он.

Гузеев подробно остановился на оперативной обстановке в афгано-пакистанской зоне.

"Для СНГ и стран ЦА основным внешним источником угроз остается афгано-пакистанская зона, где наибольшую опасность представляет "Исламское государство". Фиксируется совместная деятельность боевиков по подготовке кадров, созданию опорных пунктов в северных провинциях Афганистана, разведке слабых участков границы и обучению применению БПЛА. Особую тревогу вызывают вербовка среди трудовых мигрантов и затянувшийся конфликт между Пакистаном и Афганистаном", - отметил он.

Представитель АТЦ СНГ предупредил об активном использовании вербовщиками цифровых технологий и искусственного интеллекта.

"Технологии искусственного интеллекта позволяют террористам оперативно переводить и адаптировать пропагандистские материалы, создавать цифровых ведущих, синтезированные изображения и видеоролики. Целями являются поиск исполнителей-одиночек, формирование "спящих" ячеек и ускоренная радикализация, период которой в отдельных случаях сократился до нескольких недель", - резюмировал он.

Доктор политических наук, общественный деятель Токон Мамытов обозначил концептуальные задачи, стоящие перед государствами Центральной Азии.

"Первая задача для Кыргызстана и всего региона - определить, как мы сможем самостоятельно производить безопасность через согласование интересов и предотвращение конфликтов. Вторая - учитывать, что даже государство с сильными институтами не всегда способно самостоятельно преодолеть вызовы на исключительно национальном уровне", - объяснил он.

Мамытов описал сдвиг в глобальном соперничестве и подчеркнул ключевую роль ресурсов.

"Наблюдается переход от геополитической конкуренции за пространство к геоэкономической - за правила и инфраструктуру. В этом контексте Кыргызстан можно рассматривать как водонапорную башню Центральной Азии. Вопросы использования водных ресурсов и "безопасность связанности" - то есть устойчивый доступ к внешним рынкам - требуют особого внимания", - указал он.

Внешний эксперт НИСИ ПКР Марат Абдылдаев дал оценку внешнеполитическим ориентирам государств региона на фоне глобального противостояния.

"Чтобы понимать происходящее, нужно видеть общую картину. Внешняя политика Запада во многом определяется борьбой между изоляционистами и глобалистами. Находясь между крупными игроками, руководство стран Центральной Азии осознает это и стремится проводить сбалансированную, консолидированную многовекторную политику через форматы "С5+1", ОДКБ, ЕАЭС и ШОС", - прокомментировал он.

Эксперт выразил мнение относительно внутренних процессов и будущего Афганистана.

"Странам Центральной Азии необходимо последовательно демократизировать внутренние процессы и привлекать общественность к формированию стратегических направлений. Что касается Афганистана, то, несмотря на присутствие вооруженных группировок, он постепенно сможет перейти к мирному развитию, и наш регион должен принять в этом процессе самое активное участие", - добавил он.