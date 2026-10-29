На Ала-Арче голубей использовали как приманку для хищных птиц

На Ала-Арчинском водохранилище выявили граждан, которые незаконно отлавливали диких птиц, используя голубей в качестве приманки. Нарушителей оштрафовали на 12 500 сомов.

Об этом сообщает Региональное управление службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району.

Нарушение выявили в ходе рейда по противодействию незаконной охоте и рыболовству.

При проверке у граждан обнаружили сетку для отлова птиц, которую они добровольно передали сотрудникам службы.

Кроме того, были обнаружены 10 голубей, использовавшихся в качестве приманки для ловли хищных птиц. Всех птиц выпустили на свободу. При этом хищных птиц у нарушителей не обнаружили.

По данному факту наложен штраф в размере 12 500 сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР.

В ведомстве призвали граждан соблюдать природоохранное законодательство и не допускать незаконной охоты и рыболовства.