На Ала-Арче голубей использовали как приманку для хищных птиц

На Ала-Арчинском водохранилище выявили граждан, которые незаконно отлавливали диких птиц, используя голубей в качестве приманки. Нарушителей оштрафовали на 12 500 сомов.
Об этом сообщает Региональное управление службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора по Бишкеку и Аламудунскому району.
Нарушение выявили в ходе рейда по противодействию незаконной охоте и рыболовству.
При проверке у граждан обнаружили сетку для отлова птиц, которую они добровольно передали сотрудникам службы.
Кроме того, были обнаружены 10 голубей, использовавшихся в качестве приманки для ловли хищных птиц. Всех птиц выпустили на свободу. При этом хищных птиц у нарушителей не обнаружили.
По данному факту наложен штраф в размере 12 500 сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях КР.
В ведомстве призвали граждан соблюдать природоохранное законодательство и не допускать незаконной охоты и рыболовства.