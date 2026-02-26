Погода
В Бишкеке почтили память погибших в Ходжалинской трагедии

- Бермет Таалайбекова
В посольстве Азербайджана в Бишкеке состоялась памятная встреча, приуроченная 34-й годовщине Ходжалинской трагедии. В мероприятии приняли участие представители диаспоры, директора школ им. Гейдара Алиева и им. Низами Гянджеви, общественность и гости, пришедшие почтить память жертв трагических событий.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов выступил с подробной речью, в которой поделился личными воспоминаниями, историческим контекстом событий и размышлениями о значении памяти и справедливости.

- Для нашего народа это, возможно, самый трагический и самый чёрный день в истории. Эта боль не уходит и остаётся живой. Многие сотрудники нашего посольства являются живыми свидетелями тех событий. Мы помним происходившее так ясно, словно это было вчера.

Мы выросли в такой среде, где интернационализм, уважение к человеку и дружба народов считались фундаментальными ценностями. Нас учили уважать традиции, культуру и язык каждого народа. Казалось, что такая система ценностей гарантирует мирное сосуществование. Однако история показала, что националистические настроения никуда не исчезли.

Когда события 1988-х годов начали разворачиваться, для нашего народа это стало трагедией. Азербайджанцы оказались втянуты в конфликт, к которому не были готовы. Международное сообщество в значительной степени предпочитало не замечать происходящего, объясняя молчание нежеланием как будто обострять межнациональные отношения. Я убеждён: молчание лишь способствует трагедиям. Так и произошло: молчание, безразличие, искажение фактов, двойные стандарты открыли путь к Ходжалинским событиям, в результате которых было уничтожено с особой жестокостью более 2000-х тыс. азербайджанцев. Причиной этой жестокости было желание запугать Азербайджан.

За эти годы со стороны мирового сообщества было принято много резолюций и решений. Только Организация Объединённых Наций приняла 4 резолюции, однако Армения отказывалась исполнять эти резолюции. Азербайджану пришлось рассчитывать только на свои силы и сплотившись вокруг своего главнокомандующего Президента Ильхама Алиева освободить оккупированные территории и восстановить свой суверенитет над всей территорией.

В течении 33-х летней оккупации азербайджанский народ пережил тяжёлые испытания: гибель людей, разрушенные дома, вынужденное переселение, искалеченные судьбы беженцев и семей, потерявших близких. Мы не увидели ожидаемой справедливости на международном уровне. Тем не менее народ сумел сплотиться, сохранить государственность и укрепить суверенитет, духом свободы и независимости.

Память играет решающую роль. Если народ забывает уроки истории, он рискует пережить их снова. Именно поэтому мы собираемся сегодня вспомнить, чтобы передать правду следующим поколениям, и чтобы подобные трагедии никогда не повторились.

Посол заметил, что трагические страницы истории включают события 1905-1907г., трагические мартовские события 1918г., также депортация азербайджанцев в 1947–1953г. и другие эпизоды насильственного переселения, подчеркнув, что события конца XX века стали результатом длительных и хорошо подготовленных, спланированных процессов.

Он отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет стремился к мирному урегулированию конфликта и рассчитывал на их дипломатическое решение.

- Мы долго надеялись на мирное урегулирование, верили, что здравый смысл и международное право помогут восстановить справедливость. Однако реальность показала, что безопасность, суверенитет и защита граждан требуют решительных действий. Несмотря на пережитые трагедии, сегодня Азербайджан выступает за мир, восстановление и возвращение людей к нормальной жизни.

По словам дипломата, после завершения боевых действий страна реализует масштабную программу восстановления освобождённых территорий.

- Возвращаются семьи, строятся дома, дороги, школы и социальные объекты, открываются новые предприятия и рабочие места. Одной из самых сложных задач остаётся разминирование территорий. Земли сильно загрязнена минами, а их очистка требует времени, ресурсов и огромных усилий.

Он подчеркнул, что восстановление проводится в сложных условиях и требует значительных финансовых затрат, однако страна последовательно движется вперёд. В этом вопросе Азербайджану приходится рассчитывать только на свои собственные силы, 95% финансирования осуществляется со стороны Азербайджана, а всего 4,5% приходится на долю международного сообщества. К сожалению, после окончания боевых действий более 400 человек, среди которых были гражданские лица, а также дети, подорвались на минах.

Посол выразил благодарность государствам и народам, оказавшим поддержку Азербайджану, особо отметив помощь стран Центральной Азии – Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и другие братские государства.

- Мы глубоко признательны тем, кто не оставил нас один на один с нашей бедой. Поддержка братских стран имеет для нас не только материальное, но и морально-духовное значение. Это проявление солидарности и человеческого братства, которое невозможно забыть.

В завершение Посол подчеркнул, что сохранение исторической памяти, взаимное уважение, межкультурный диалог и стремление к мирному сосуществованию должны стать основой будущего.

Азербайджанская сторона в послевоенный период предлагала 5 вариантов подписания мирного соглашения с Арменией. Благодаря большим усилия в августе 2025 года в США было парафирование соглашения. Мы надеемся, что после исполнения наших требований по исключению некоторых положений из важных государственных документов в кротчайшие сроки будет подписан мирный договор.

Неслучайно уже начался взаимный обмен делегациями общественности обеих стран, идет процесс диалога. Азербайджан открыл воздушное пространство для воздушных судов Армении. Также Азербайджан поставляет горюче-смазочные материалы в Армению. Грузы из Казахстана и России для Армении поступают уже через Азербайджан.

Мы за крепкий мир и за мирное сосуществование. И как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наши народы обязаны жить вместе.


