В Кыргызстане запустят масштабный проект по строительству холодильных камер

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана инициирует разработку государственной программы по строительству сети современных складов с холодильными камерами по всей стране. Предложение было озвучено по итогам форума "АгроДиалог-2026" как стратегический шаг для минимизации потерь урожая и повышения экспортного потенциала республики.

Реализация проекта призвана решить одну из самых острых проблем отечественных фермеров - отсутствие условий для качественного хранения продукции после сбора. Современные логистические хабы, соответствующие международным стандартам, позволят сохранять товарный вид овощей и фруктов на долгий срок, что расширит возможности для их дальнейшей переработки и выгодной продажи на внешних рынках.

В ведомстве подчеркнули, что программа будет реализовываться на принципах государственно-частного партнерства. Государство берет на себя полное сопровождение проектов: от этапа проектирования и строительства до сертификации объектов и консультаций по управлению запасами. Ожидается, что такая инфраструктура не только укрепит продовольственную безопасность страны, но и позволит создать новые рабочие места в регионах.

По прогнозам специалистов Минсельхоза, внедрение современных технологий хранения поможет максимально увеличить доходы сельхозпроизводителей за счет исключения сезонных потерь. Кроме того, наличие стабильных запасов продукции внутри страны позволит сгладить ценовые колебания и снизить стоимость овощей и фруктов для внутренних потребителей.