В Кара-Балте модернизируют нефтеперерабатывающий завод "Джунда"

Нефтеперерабатывающий завод "Джунда" в Кара-Балте проходит модернизацию. Объём инвестиций увеличен до 193,75 млн долларов США. Завершить проект планируется до 31 июля 2026 года.

Сотрудники Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики совместно с представителями Министерства экономики и коммерции, мэрии Кара-Балты и акимиата Акбашатского района посетили предприятие, чтобы оценить ход капитального ремонта и модернизации.

По данным ведомства, выезд состоялся по официальному приглашению ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда" и инвестора - Китайской Шэньсийской углехимической корпорации. Делегация ознакомилась с текущим этапом строительно-монтажных работ и степенью готовности производственных объектов.

Проект реализуется в рамках Инвестиционного соглашения между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и ОсОО "Среднеазиатская энергетическая компания", а также дополнительного соглашения, предусматривающего увеличение объёма инвестиций.

Мощность нефтеперерабатывающего завода составляет 800 тысяч тонн в год. Модернизация направлена на увеличение глубины переработки нефти, создание рабочих мест и укрепление энергетической безопасности страны.