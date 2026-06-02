Под Токмоком строят крупнейший в СНГ текстильный комплекс

- Светлана Лаптева
Под Токмоком развернулась большая стройка. Здесь возводят кыргызско-китайский текстильный комплекс, который по своим масштабам претендует на звание одного из крупнейших на всем пространстве СНГ. Проект уникален тем, что на одной площадке соберут полный цикл производства - от переработки сырья до пошива готовой одежды.

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков ранее лично посетил стройплощадку, чтобы оценить размах работ и вместе с инвесторами обойти будущие цеха. Как признаются сами строители, Минэкономики курирует проект практически круглосуточно, помогая оперативно решать любые возникающие вопросы "в режиме 24/7".

На территории в 31 гектар фактически вырастет отдельный автономный городок. Здесь разместятся огромные ткацкие и швейные цеха, современные очистные сооружения, отстойники, мощная инженерная инфраструктура и даже жилые модули для сотрудников, чтобы людям не приходилось тратить время на дорогу.

Один из главных приоритетов проекта - экология. Поскольку текстильное производство требует много воды, инвесторы делают ставку на передовые системы водоочистки, которые минимизируют вред для окружающей среды. К качеству труб, фильтров и прочих коммуникаций здесь предъявляют самые жесткие требования.

Не обходится на стройке и без рабочих трудностей. Чтобы не возить тонны стройматериалов издалека и не удорожать объект, часть сырья для строительства решили производить прямо на месте. Это обычная мировая практика для таких масштабных объектов, которая помогает экономить время и деньги на логистике. Сам фундамент заливают строго по строительным нормам и стандартам, ведь на него придется огромная нагрузка от тяжелых промышленных станков.

Работать фабрика будет на привозном сырье из Китая и Узбекистана. Из него в Кыргызстане будут делать готовую продукцию и отправлять на экспорт. Главным рынком сбыта станут страны СНГ. В планах также значатся поставки в государства ШОС и БРИКС.

Для Кыргызстана этот проект важен тем, что страна постепенно уходит от банального транзита чужих товаров и начинает сама производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, создавая тысячи рабочих мест прямо у себя дома.


швейная отрасль, Кыргызстан, Токмок
