ГСО выплатила пострадавшим от селей в КР более 3,5 миллиона сомов

ОАО "Государственная страховая организация" (ГСО) продолжает выплачивать компенсации гражданам, чье жилье пострадало в результате недавних стихийных бедствий в южных регионах страны. На сегодняшний день по итогам оценки ущерба выплаты уже получили 19 человек на общую сумму 3 517 965 сомов, сообщает пресс-служба ГСО.

Средства были направлены жителям населенных пунктов, наиболее сильно пострадавших от сходов селевых потоков и подтоплений.

География выплат и объемы помощи

Страховое возмещение получили владельцы застрахованных жилых домов в следующих районах:

Ошская область: село Сасык-Ункур (Араванский район) и село Гульча (Алайский район);

Джалал-Абадская область: город Манас, а также Сузакский и Аксыйский районы;

Баткенская область: Баткенский и Лейлекский районы.

Размер каждой выплаты рассчитывался индивидуально и зависел от масштаба разрушений. Отмечается, что в отдельных случаях, когда строениям был нанесен критический урон, сумма компенсации достигала от 500 тысяч до 1 миллиона сомов.

Страхование как защита от стихии

В Государственной страховой организации напоминают, что страхование имущества остается самым эффективным инструментом финансовой защиты граждан при чрезвычайных ситуациях.

"Особенно актуально страхование жилья для регионов, которые регулярно подвергаются селям, оползням, сильным ветрам и другим природным катастрофам", - подчеркнули в ведомстве.

В ГСО заверили, что работа по оценке ущерба продолжается. Организация намерена и дальше обеспечивать оперативную экспертизу и своевременное выделение средств всем пострадавшим гражданам в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики.