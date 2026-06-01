Сыдыков: КР способна заместить до половины импорта кабельной продукции

- Светлана Лаптева
Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков посетил предприятие "Бек Кабель" в Чуйской области, где совместно с руководством завода провел ознакомительную экскурсию для представителей СМИ. В ходе визита глава ведомства оценил текущие мощности предприятия и обсудил с производителями перспективы импортозамещения на внутреннем рынке.

Как сообщили на самом предприятии, сейчас завод активно наращивает объемы, выпуская кабель различного назначения для строительной отрасли, энергетики и промышленности. При этом, несмотря на использование импортного сырья (медь, алюминий и полимеры завозятся из Китая и Узбекистана), весь цикл высокотехнологичной переработки и создания готовой продукции происходит внутри Кыргызстана.

Такая бизнес-модель позволяет оперативно закрывать потребности внутреннего рынка, где в последние годы наблюдается настоящий потребительский бум. По словам участников отрасли, резкий скачок спроса напрямую связан с общим экономическим ростом в стране. В частности, ключевыми драйверами выступают:

  1. рекордные объемы жилищного и коммерческого строительства;
  2. реализация крупных государственных инфраструктурных проектов;
  3. активное развитие энергетики, включая возведение малых и крупных ГЭС;
  4. масштабная модернизация дорожной сети и запуск новых промзон.

По оценкам Минэкономики, ежегодная потребность республики в кабельной продукции сегодня формируется на уровне 70–120 млн долларов. Однако на данный момент от 70% до 85% этого объема все еще закрывается за счет поставок из Китая, России, Турции и стран ЕАЭС.

Министр Бакыт Сыдыков подчеркнул, что развитие перерабатывающих производств вроде "Бек Кабель" - это ключевой вектор промышленной политики Кабмина, направленный на исправление этого дисбаланса.

"Развитие отечественного кабельного производства позволяет не только снижать зависимость от импорта, но и оставлять значительную часть добавленной стоимости внутри страны, параллельно поддерживая наши строительный и энергетический сектора", - отметил глава Минэкономики.

По прогнозам аналитиков ведомства, при сохранении текущих темпов инвестиций в инфраструктуру, отечественные производители в ближайшие годы способны заместить от 30% до 50% импорта, обеспечив республике прочную индустриальную независимость.


