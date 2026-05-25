Мэрия Бишкека вводит новые правила для электросамокатов

В Бишкеке существенно ужесточают правила работы сервисов проката и использования электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности. Соответствующие решения были приняты на заседании штаба по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, которое прошло под председательством вице-мэра Рамиза Алиева. Поручение навести порядок в этой сфере и обеспечить безопасность пешеходов дал мэр столицы Айбек Джунушалиев, после чего городские власти совместно со специалистами утвердили пакет новых требований.

Главным изменением для горожан станет принудительное снижение максимальной скорости арендуемых электросамокатов до 15 километров в час, что должно значительно снизить аварийность на тротуарах и дорогах. Кроме того, в городе вводятся жесткие правила парковки. Оставлять двухколесный транспорт теперь можно будет исключительно в специально отведенных зонах, которые муниципальные службы обозначат желтой разметкой. Если самокат бросят вне этих зон, и он простоит там более трех часов, его принудительно эвакуируют на штрафстоянку.

Еще одним важным нововведением станет обязательное страхование гражданской ответственности перед третьими лицами. Это означает, что сервисы проката теперь обязаны гарантировать выплату денежных компенсаций горожанам, если те пострадают в результате наезда или столкновения с электросамокатом. На этом фоне представителям кикшеринговых компаний настоятельно рекомендовали немедленно усилить контроль за своими клиентами и применять жесткие штрафные санкции ко всем нарушителям правил дорожного движения.

Параллельно с ограничительными мерами муниципалитет обещает продолжить создание условий для альтернативного транспорта. На сегодняшний день в Бишкеке уже обустроено 64 километра велосипедных дорожек, и расширение этой сети будет продолжено в рамках текущего ремонта дорог и благоустройства городских пространств. Мэрия столицы в очередной раз обратилась к владельцам самокатов и велосипедов с призывом неукоснительно соблюдать меры безопасности и проявлять взаимное уважение ко всем участникам уличного движения.