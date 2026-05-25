Кыргызские диаспоры России провели девятый масштабный форум в Москве

- Карыпбай кызы Толгонай
В Москве прошел IX Форум объединенного кыргызского диаспорального сообщества, собравший руководителей и представителей региональных общественных организаций со всей Российской Федерации. В масштабном двухдневном мероприятии приняли участие делегаты из 16 российских городов.

Торжественное открытие форума состоялось в Культурном центре "Рублёво" Западного административного округа Москвы и традиционно началось с исполнения государственных гимнов Кыргызской Республики и Российской Федерации.

С приветственными речами к участникам обратились почетные гости, среди которых были сотрудники дипломатического представительства и официальных ведомств КР в РФ: Посольства Кыргызстана, представительства Министерства социального обеспечения, труда и миграции, а также Министерства внутренних дел КР в РФ. Специально для участия в форуме из Кыргызстана прибыли президент Национальной академии "Манас" Назира Аалы кызы, известный манасчи Рыспай Исаков и акын Азамат Болгонбаев. В числе гостей также присутствовали руководители модельных домов, известные дизайнеры, мастера национального ремесленного творчества, представители строительных и риелторских компаний из Кыргызстана и Москвы. Программа первого дня завершилась награждением активистов диаспоры и традиционным состязательным песенно-фольклорным вечером "Сармерден", в котором выступили представители старшего поколения соотечественников.

Второй день форума был посвящен деловой программе. Пленарное заседание прошло в Доме народов России, расположенном в исторической Усадьбе Морозовых в центре столицы. Руководители региональных общественных организаций представили видеопрезентации и доклады, подробно рассказав о повседневной жизни соотечественников в субъектах РФ, реализуемых проектах, а также о планах по поддержке граждан и укреплению межнационального согласия. Итоги рабочей части были подведены на торжественном Гала-ужине в столичном ресторане "Колизей Холл" у ВДНХ, где состоялась церемония вручения грамот, благодарственных писем и ценных подарков, сопровождавшаяся обширной культурной программой.

По итогам IX Форума участники приняли совместное решение провести следующую встречу кыргызских диаспоральных организаций осенью текущего года в Астрахани.


Россия, диаспора, Москва, Кыргызстан
