За должностью мэра человек, которому не чуждо все человеческое

Дождливый Бишкек, серое небо и майская прохлада с самого утра. У здания мэрии журналистов встречают сотрудники пресс-службы с пакетами, в которых заранее подготовлены дождевики и многоразовые бахилы от грязи и слякоти.

На первый взгляд обычная забота о гостях. Но именно с этой детали неожиданно начинается понимание того, каким сегодня хочет видеть себя столичный муниципалитет: открытым, живым и максимально вовлеченным в повседневные городские проблемы.

Проект "Открытый кабинет: территория ответственности" стал попыткой показать работу мэрии без привычного официоза и выверенных кадров для отчетов. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев пригласил журналистов провести вместе полноценный рабочий день увидеть не только кабинет градоначальника, но и то, как принимаются решения, как реагируют на жалобы жителей и как выглядит городская система изнутри.

Кабинет мэра производит скорее рабочее, чем статусное впечатление. На стенах фотографии знаковых мест Бишкека и портрет Исхака Раззакова выдающегося государственного деятеля, которого многие считают одной из ключевых фигур в истории Кыргызстана.

На одной из полок современное радио, стилизованное под ретро. Джунушалиев рассказывает, что оно напоминает ему детство и дедушку, у которого была пасека. Они вместе слушали радио.

"Сложно сказать, какой ты мэр. Эту оценку, наверное, должны давать люди", - говорит он почти без паузы, будто заранее понимая, что любой ответ все равно вызовет споры.

Рабочее утро начинается с мониторов. На экране в онлайн-режиме отображаются жалобы горожан: мусор, ямы,

освещение, коммунальные проблемы. Мэр показывает, как обращения поступают в систему, как распределяются между службами и как команды реагируют на них.

Затем журналистов проводят в зал, где в рабочем режиме проходит совещание. После этого мэр успевает принять

нескольких горожан, а затем начинается сам пресс-тур уже по объектам, которые, по словам муниципалитета, напрямую влияют на жизнь Бишкека, хотя большинство жителей редко видят эту работу изнутри.

Во время поездки Айбек Джунушалиев успевает не только отвечать на вопросы журналистов, но и шутить, рассказывать личные истории и даже показывает фотографию внучки. Эти короткие моменты заметно разрушают привычный образ закрытого чиновника, показывая мэра скорее обычным человеком, живущим в постоянном потоке задач, звонков, критики и ответственности.

Первой точкой пресс-тура становится территория вокруг Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, где сейчас идет масштабное благоустройство. Прямо на месте глава города показывает журналистам на планшете, как будет выглядеть обновленный фонтан после реконструкции.

В какой-то момент мэр неожиданно предлагает журналистам самим выбрать, какой будет плитка для будущей брусчатки.

"Испытайте на себе, каково это - принимать решение за целый город", - с улыбкой говорит он.

После обсуждения благоустройства журналисты отправляются на строительство нового корпуса муниципального учреждения дополнительного образования "Станция юных техников" Ленинского района.

Уже 37 лет учреждение остается одним из ведущих центров технического и творческого развития детей в Бишкеке. Все занятия проводятся бесплатно. Обучение ведется по шести направлениям - от робототехники, IT, авиа- и автомоделирования до музыки, спорта, туризма и художественного творчества.

Во время осмотра объекта журналистам показывают будущие помещения и рассказывают, что после завершения строительства здесь появятся современные IT-классы, лаборатории робототехники, 3D-принтеры, лазерные станки и даже собственная обсерватория. Строительство объекта ведется по инициативе Айбека Джунушалиева.

Затем журналистам показывают строительство новой базы муниципального предприятия "Тазалык", территорию бывшего Западного автовокзала, реконструкцию очистных сооружений, которая реализуется совместно с вьетнамскими партнерами, мусоросжигательный завод на территории санитарного полигона и питомник "Бишкекзеленстроя".

Каждая из этих точек по-своему показывает, как меняется городская инфраструктура Бишкека - от санитарной очистки и модернизации коммунальных объектов до развития зеленого фонда столицы.

Особый интерес у журналистов вызывает мусоросжигательный завод - один из крупнейших экологических проектов столицы, реализованный совместно с китайской компанией Hunan Junxin Environment Protection.

Во время посещения представителям СМИ показали, как организована работа предприятия изнутри, как выстроены процессы переработки отходов и как работает персонал объекта.

По словам Айбека Джунушалиева, запуск подобных объектов уже оказывает влияние на экологическую ситуацию в городе и способствует снижению смога.

При этом сам завод сегодня остается уникальным объектом - это первое и пока единственное предприятие такого формата не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии.

"Есть вещи, которые люди в жизни не увидят, но именно они обеспечивают жизнедеятельность города. Это мусор, очистные сооружения, коммунальная инфраструктура. Мы хотели показать, где и какая работа проводится, какие есть планы и задачи", - объясняет мэр.

Одной из самых эмоциональных тем становится озеленение. Бишкек уже несколько лет болезненно реагирует на вырубку деревьев и изменение привычного облика улиц. Джунушалиев не уходит от неудобных вопросов и подробно объясняет позицию мэрии. По его словам, сегодня город переходит к научно обоснованному подходу в озеленении. Исследования проводились при поддержке Всемирного банка совместно со специалистами Академии наук и Аграрной академии.

"Было определено девять видов городских деревьев, рекомендуемых к высадке. Практически все лиственные", -рассказывает он.

При этом мэрия постепенно отказывается от старых живых изгородей.

"Они уже изжили свой срок и фактически стали пылесборниками. Пыль собирается, а потом снова возвращается на дороги", - говорит мэр.

Вместо этого власти делают ставку на газоны, новые кустарники и более открытые общественные пространства. И здесь разговор неожиданно выходит далеко за рамки обычного благоустройства.

- "Мы не выращиваем газоны как сервант, чтобы на них нельзя было наступать. Наоборот, хотим, чтобы люди отдыхали там, выходили семьями, устраивали пикники, читали книги", - говорит Джунушалиев.

Транспортная проблема еще одна тема, от которой невозможно уйти в Бишкеке. Мэр признает: столице необходим альтернативный общественный транспорт.

"Альтернативный вид транспорта городу нужен обязательно. Трамвай, метро, монорельс - если будут реальные проекты и финансирование, почему нет?" - отмечает он.

Но почти сразу добавляет: специалисты пока не рекомендуют метро из-за сейсмических рисков и особенностей почвы.

"Метро - это не просто тоннель. Это огромная инфраструктура под землей", - объясняет градоначальник.

Более реалистичным вариантом сегодня в мэрии считают развитие трамвайной сети и создание полноценной системы общественного транспорта с несколькими видами передвижения.

Отдельно Джунушалиев говорит о строительстве объездных дорог. По его словам, полноценное транспортное кольцо вокруг столицы способно разгрузить Бишкек на 20-30 процентов.

Особое внимание мэр уделяет Северной объездной дороге. Именно муниципалитет, по его словам, настоял на расширении проекта до шести полос.

"Мы даже взяли на себя демонтаж незаконных объектов. Около 500 строений, вышедших за красную линию, были убраны", - рассказывает он.

Но самым откровенным моментом дня становится разговор о критике. Айбек Джунушалиев неожиданно честно признается: команда мэрии читает практически все комментарии в соцсетях, несмотря на огромное количество негатива.

"Иногда читаешь и думаешь: зачем это все? Но мы боимся потерять связь с людьми. Потому что среди критики есть рациональные вещи, которые действительно помогают двигаться дальше", - говорит мэр.

И в этот момент становится понятно: весь проект "Открытый кабинет" был не столько про демонстрацию объектов, сколько про попытку показать городскую власть обычной, спорной, местами ошибающейся, но постоянно находящейся под давлением ожиданий.

В завершение Айбек Джунушалиев обратился к жителям уже без официальных формулировок:

"30-35 лет многие проблемы не решались. Сейчас мы начали большую работу и должны довести ее до конца. Да, ошибки бывают. Но мы действительно хотим, чтобы Бишкек развивался".