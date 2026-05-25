Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.00 - 102.00

Садыр Жапаров - беркут тюркского мира

591  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров - одна из самых ярких и сильных личностей в тюркском мире. Оппозиционный политик, бывший политзаключенный, народный лидер, переживший боль утраты близких, испытавший на себе политические репрессии и давление властей.

Когда Садыр Нургожоевич был избран главой республики, ему досталось тяжелое наследство предыдущих правителей: нерешенные вопросы границ, клановость, коррупция, слабая экономика, плохо вооруженная армия, а также низкая эффективность местного самоуправления и государственных органов. Для политических элит Центральной Азии и всего мира Садыр Жапаров на тот момент был новой фигурой. Он прошел достаточно сложный жизненный и политический путь, прежде чем возглавить страну.

Садыр ава, как его называют в народе, не был чьим-то преемником, за ним не стояли влиятельные внешние силы или мировые державы. Он был и остается исключительно прокыргызским политиком. Еще в 2010-х годах Жапаров проявил себя как самостоятельный лидер. Все мы помним его острые выступления с трибуны Жогорку Кенеша, где он, не боясь последствий, поднимал вопрос о национализации "Кумтора".

Разумеется, независимый политический курс Жапарова привлекал внимание широких народных масс. Одновременно с этим Садыр Нургожоевич наживал себе множество врагов. В понимании тогдашней верхушки он был неудобным политиком, неподкупным и целеустремленным. Уже в 2012–2013 годах он волей-неволей продемонстрировал президентские амбиции. Главными качествами Садыра Нургожоевича всегда были твердый дух, смелость, прямолинейность и харизма. Он не произносил пустых речей, его выступления были четкими и ясными. И в них звучало главное требование - защита национальных интересов Кыргызской Республики.

В 2021 году, с избранием Садыра Жапарова президентом, в Кыргызстане началась новая эра - период строительства и укрепления государства. Впервые с 1991 года в республике развернулась масштабная антикоррупционная кампания. Впервые в истории независимого Кыргызстана ради укрепления обороноспособности были закуплены современные виды оружия и боевой техники. Впервые наши учителя и врачи начали получать достойную заработную плату. Впервые за 30 лет начался ремонт жизненно важных коммуникаций и создание новой критической инфраструктуры практически в каждом городе страны.

Как оказалось, реализовывать масштабные проекты и делать то, что раньше считалось невозможным - вполне реально. При Садыре Жапарове была модернизирована налоговая система. Если в прежние годы в госказну поступали копейки, то сегодня бюджет эффективно пополняется за счет реформ и нововведений. Эти шаги полностью отвечают интересам государства, ведь именно за счет налогов формируются зарплаты, пенсии, пособия и в целом финансовая подушка республики. Также президент повысил статус местной государственной администрации - акимов районов. Разумеется, в этом направлении предстоит сделать еще многое, как говорится, работы непочатый край.

Огромный вклад Садыр Нургожоевич как лидер Кыргызстана внес в укрепление союзнических отношений внутри тюркского мира. Не секрет, что в настоящее время тема военно-политического и экономического союза "Туран" вышла за рамки формальных саммитов и соглашений. "Туран" постепенно, год за годом, превращается в реальную геополитическую силу. Мировые державы - будь то США, Китай или Европейский союз - сегодня очень внимательно следят за развитием внешнеполитических и экономических связей тюркских стран. При этом Центральная Азия представляет собой колыбель тюркских народов, и невозможно представить этот союз без Кыргызстана, чья языковая культура является одним из фундаментов тюркского мира.

Лидеры тюркского пространства - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев - признают авторитет главы Кыргызстана. Наши соседи - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - стали чаще приезжать в Кыргызстан для заключения важнейших межгосударственных соглашений, а сам Садыр Жапаров сегодня - желанный гость в Астане и Ташкенте. Это наглядное свидетельство того, что сотрудничество между нашими республиками расширяется.

Кто бы мог подумать, что бывший политический узник спустя всего несколько лет займет президентское кресло и будет на высшем уровне приниматься в Анкаре, Баку, Вашингтоне и Москве? Значит, так было предписано судьбой. Не зря говорят, что власть человеку дается свыше - как награда и как испытание. Для Садыра Жапарова президентство является и тем, и другим. Награда - за упорство, смелость, патриотизм и стойкость. Испытание - потому что судьба проверяет его на прочность. Ведь впереди еще много дел и реформ, которые необходимо воплотить в жизнь. Впереди - выборы и второй президентский срок.

Первый срок всегда нелегкий. Второй президентский срок для Садыра Жапарова выглядит логичным продолжением пути, выполнением долга перед Родиной и народом. Сейчас рейтинг Жапарова переживает рост и высок как никогда, а его репутация на мировой политической арене бесспорна.

Так совпало, что правление Садыра Жапарова пришлось на период усиления тюркского союза. Его имя ассоциируется теперь не только с развитием Кыргызстана, но и с братством тюркоязычных государств. Садыр Нургожоевич вошел в большую политику словно беркут. Его взлет был неожиданным и молниеносным. Заточенная в клетку птица вырвалась на свободу, расправила крылья и взмыла выше гор и облаков.

В кыргызской культуре и среди всех тюрков беркут особо почитаем. Кочевники всегда видели в нем верного спутника. Беркут - благородный хищник, способный точно и стремительно атаковать. У него острый клюв, стальные когти и зоркий глаз. Садыра Жапарова за его характер, боевой дух, смелость, терпение и ум по праву можно назвать беркутом тюркского мира. Он заметно выделяется среди остальных лидеров: Садыр Нургожоевич пришел к власти не из уютных номенклатурных кабинетов - народ буквально освободил его и провозгласил своим лидером. И то, что всё сложилось именно так - безусловный знак судьбы.

Автор: Медербек Корганбаев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458809
Теги:
Казахстан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Организация тюркских государств, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  