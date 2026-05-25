Президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич Жапаров - одна из самых ярких и сильных личностей в тюркском мире. Оппозиционный политик, бывший политзаключенный, народный лидер, переживший боль утраты близких, испытавший на себе политические репрессии и давление властей.

Когда Садыр Нургожоевич был избран главой республики, ему досталось тяжелое наследство предыдущих правителей: нерешенные вопросы границ, клановость, коррупция, слабая экономика, плохо вооруженная армия, а также низкая эффективность местного самоуправления и государственных органов. Для политических элит Центральной Азии и всего мира Садыр Жапаров на тот момент был новой фигурой. Он прошел достаточно сложный жизненный и политический путь, прежде чем возглавить страну.

Садыр ава, как его называют в народе, не был чьим-то преемником, за ним не стояли влиятельные внешние силы или мировые державы. Он был и остается исключительно прокыргызским политиком. Еще в 2010-х годах Жапаров проявил себя как самостоятельный лидер. Все мы помним его острые выступления с трибуны Жогорку Кенеша, где он, не боясь последствий, поднимал вопрос о национализации "Кумтора".

Разумеется, независимый политический курс Жапарова привлекал внимание широких народных масс. Одновременно с этим Садыр Нургожоевич наживал себе множество врагов. В понимании тогдашней верхушки он был неудобным политиком, неподкупным и целеустремленным. Уже в 2012–2013 годах он волей-неволей продемонстрировал президентские амбиции. Главными качествами Садыра Нургожоевича всегда были твердый дух, смелость, прямолинейность и харизма. Он не произносил пустых речей, его выступления были четкими и ясными. И в них звучало главное требование - защита национальных интересов Кыргызской Республики.

В 2021 году, с избранием Садыра Жапарова президентом, в Кыргызстане началась новая эра - период строительства и укрепления государства. Впервые с 1991 года в республике развернулась масштабная антикоррупционная кампания. Впервые в истории независимого Кыргызстана ради укрепления обороноспособности были закуплены современные виды оружия и боевой техники. Впервые наши учителя и врачи начали получать достойную заработную плату. Впервые за 30 лет начался ремонт жизненно важных коммуникаций и создание новой критической инфраструктуры практически в каждом городе страны.

Как оказалось, реализовывать масштабные проекты и делать то, что раньше считалось невозможным - вполне реально. При Садыре Жапарове была модернизирована налоговая система. Если в прежние годы в госказну поступали копейки, то сегодня бюджет эффективно пополняется за счет реформ и нововведений. Эти шаги полностью отвечают интересам государства, ведь именно за счет налогов формируются зарплаты, пенсии, пособия и в целом финансовая подушка республики. Также президент повысил статус местной государственной администрации - акимов районов. Разумеется, в этом направлении предстоит сделать еще многое, как говорится, работы непочатый край.

Огромный вклад Садыр Нургожоевич как лидер Кыргызстана внес в укрепление союзнических отношений внутри тюркского мира. Не секрет, что в настоящее время тема военно-политического и экономического союза "Туран" вышла за рамки формальных саммитов и соглашений. "Туран" постепенно, год за годом, превращается в реальную геополитическую силу. Мировые державы - будь то США, Китай или Европейский союз - сегодня очень внимательно следят за развитием внешнеполитических и экономических связей тюркских стран. При этом Центральная Азия представляет собой колыбель тюркских народов, и невозможно представить этот союз без Кыргызстана, чья языковая культура является одним из фундаментов тюркского мира.

Лидеры тюркского пространства - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев - признают авторитет главы Кыргызстана. Наши соседи - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - стали чаще приезжать в Кыргызстан для заключения важнейших межгосударственных соглашений, а сам Садыр Жапаров сегодня - желанный гость в Астане и Ташкенте. Это наглядное свидетельство того, что сотрудничество между нашими республиками расширяется.

Кто бы мог подумать, что бывший политический узник спустя всего несколько лет займет президентское кресло и будет на высшем уровне приниматься в Анкаре, Баку, Вашингтоне и Москве? Значит, так было предписано судьбой. Не зря говорят, что власть человеку дается свыше - как награда и как испытание. Для Садыра Жапарова президентство является и тем, и другим. Награда - за упорство, смелость, патриотизм и стойкость. Испытание - потому что судьба проверяет его на прочность. Ведь впереди еще много дел и реформ, которые необходимо воплотить в жизнь. Впереди - выборы и второй президентский срок.

Первый срок всегда нелегкий. Второй президентский срок для Садыра Жапарова выглядит логичным продолжением пути, выполнением долга перед Родиной и народом. Сейчас рейтинг Жапарова переживает рост и высок как никогда, а его репутация на мировой политической арене бесспорна.

Так совпало, что правление Садыра Жапарова пришлось на период усиления тюркского союза. Его имя ассоциируется теперь не только с развитием Кыргызстана, но и с братством тюркоязычных государств. Садыр Нургожоевич вошел в большую политику словно беркут. Его взлет был неожиданным и молниеносным. Заточенная в клетку птица вырвалась на свободу, расправила крылья и взмыла выше гор и облаков.

В кыргызской культуре и среди всех тюрков беркут особо почитаем. Кочевники всегда видели в нем верного спутника. Беркут - благородный хищник, способный точно и стремительно атаковать. У него острый клюв, стальные когти и зоркий глаз. Садыра Жапарова за его характер, боевой дух, смелость, терпение и ум по праву можно назвать беркутом тюркского мира. Он заметно выделяется среди остальных лидеров: Садыр Нургожоевич пришел к власти не из уютных номенклатурных кабинетов - народ буквально освободил его и провозгласил своим лидером. И то, что всё сложилось именно так - безусловный знак судьбы.

Автор: Медербек Корганбаев