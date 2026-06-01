Неделя завершения дел и новых возможностей. Гороскоп с 1 по 7 июня

В течение всей первой недели календарного лета Луна убывает, располагая к продвижению начатых дел и воплощению в жизнь давних желаний. Последовательные шаги позволят достичь значимых результатов. В тоже время может возрасти тревожность и внутреннее беспокойство. Решения, принимаемые под влиянием подобного настроения, способны создать немало сложностей. Важно это учитывать во время проведения консультаций. В понедельник возможно больше обычного поездок, встреч, общения. День благоприятен для перегаров, поездок, общения. Полезны покупки гаджетов, смартфонов. Вторник и среда располагают к детальной проработке прошлого, с целью понимания и принятия произошедшего. Дни благоприятны для запланированных поездок, сделок с недвижимостью. Не желательны косметологические процедуры. Четверг и пятница - время продвижения креативных и новаторских техник. Дни благоприятны для онлайн продвижения услуг. Стричь волосы не желательно. Суббота и воскресенье располагают к творчеству и романтике. Дни благоприятны для проработки тревог и сомнений, особенно мешающих развитию личной жизни.

Овен – теряясь в догадках и предположениях, можно усложнить личные отношения, не решаясь без посредников поговорить с близкими людьми. Информация из первых рук развеет слухи и внесёт ясность. От экстремальных развлечений и чрезмерном пребывании на солнце лучше воздержаться. Выход своей энергии вы найдёте в домашних делах, покупках и развитии своего дела. Без особых усилий вы сможете закончить ремонт, а свободное время посвятить дополнительной работе и неплохо заработать.

Телец – очарование ваших собеседников не пойдёт на пользу казне. Доводы окажутся убедительными, а пример заразительным, что подтолкнёт вас к опрометчивым тратам и покупкам. Сейчас время накапливать сбережения и разбираться со счетами, требующих немедленной оплаты. Непродолжительные поездки, деловые встречи и краткосрочные обучающие проекты пойдут на пользу. Представится случай рассказать о своих идеях и произвести впечатление на нужных вам людей.

Близнецы – обманчивость и двуличность руководства, а также влиятельных людей создаст ловушку из которой придётся долго выбираться. Вам могут выдвигать одни условия за другими, что будет всякий раз отдалять от желаемой цели. Повышенную бдительность следует проявить при работе с документами. Некоторые коллеги и близкие люди попытаются развеять иллюзии своей критикой и мыслями вслух. Выслушав их до конца, вы сможете выбраться из череды обманов. Возможно получение незапланированных доходов.

Рак – благие намерения способны принести вам разочарования и даже нанести вред душевному равновесию и здоровью. Вашим доверием и чувством сострадания могут воспользоваться корыстные люди. Оберегайте конфиденциальную информацию и личную жизнь от посторонних глаз. Предостережения влиятельных людей приведут вас в чувство и уберегут от опрометчивых шагов. Взявшись за реализацию собственных планов, вы возьмёте ситуацию под свой контроль и достигнете успеха.

Лев – щедро финансируя чужие запросы и прихоти, вы так и не получите ожидаемой благодарности, а совместные начинания плачевно скажутся на состоянии вашей казны. Придержав деньги при себе, вы проверите искренность чувств, крепкость дружбы и надёжность деловых отношений. Проредив круг общения, исключив людей, которые поддерживали отношения исключительно ради ваших денег, вы сможете быть уверены в вашем окружении. Визит в различные инстанции и разговор с влиятельным человеком окажется на редкость продуктивным.

Дева – рассыпаясь в комплиментах и признаваясь в преданности, люди из вашего окружения пытаются усыпить вашу бдительность и навязать вам свои условия игры. Предлагая свои услуги, посредники вряд ли буду преследовать цель действительно помочь вам, пытаясь вас ещё больше запутать. Разобравшись в потоке всевозможных предложений, вы сумеете выделить те, которые вам пойдут на пользу, восстановив преимущество на работе и финансовые потоки. Удачно сложатся поездки.

Весы – не злитесь на тех, кто напомнит вам о правилах и раскритикует планы, которые нарисовало ваше воображение. Их своевременные предостережения спасут вас от неудачных отношений и предотвратят происшествия во время поездок или при выполнении сложной работы. Прервут череду размышлений о светлом будущем вполне конкретные предложения руководства. Возможно они не станут воплощением мечты, зато увеличат доходы.

Скорпион – не искушайте судьбу, рискуя финансами или отправляясь на поиски любовных приключений. Поставив всё на карту и доверившись фортуне, вы можете оказаться в долгах, а страстные чувства без денег быстро остынут. Пригодятся полученные знания и новости издалека. Вы увидите ситуацию иными глазами, сумеете обойти ловушки интриганов и соблазны, сохранив деньги и верность уже созданным отношениям.

Стрелец – действия домочадцев и деловых партнёров будут вне всякой логики. Перескакивая от одного к другому, они сами запутаются в своих противоречивых желаниях, не говоря уже о вас. Дайте им время определиться в своих желаниях и чувствах. Занявшись неожиданно возникшей работой, вы сумеете избавиться от праздных мечтаний и пагубного влияния окружения. Работа вскоре принесёт первые доходы. что поможет в разрешении возникших проблем.

Козерог – много времени займёт борьба с крайностями. В какой-то момент вы увлечённо приметесь за дела, которые к работе не будут иметь никакого отношения. Имитация бурной деятельности, вскоре сменится не желанием что-либо делать вообще, а вас может охватить приступ лени и праздности. Найти баланс между ленью и трудоголизмом помогут домочадцы, выступая с различными предложениями. Неожиданно полученные деловые предложения также будут заслуживать внимания.

Водолей – предстоит вступить в борьбу с соблазнами, ради сохранения финансовых сбережений и уже созданных отношений. Полученные предложения будут соблазнительными, но проявив силу воли, вы не заплатите высокую цену за минутные слабости. Затруднения, которые возникли в работе, найдут оригинальное решение, а вам останется воплотить эти идеи в жизнь. Появится возможность завершить начатые ремонт, либо починить давно сломанные вещи.

Рыбы – сомнения в правильности выбранного пути не будут давать покоя, а домочадцы, своими советами, ещё больше вас запутают. Оцените свои решения с точки зрения финансов, выбирая варианты, которые увеличат доходы или позволят совершить выгодные вложения и покупки. С пользой пройдут непродолжительные поездки и участие в различных развивающих мероприятиях. Ценность полученных знаний и возникших знакомств вы поймёте со временем.

Астролог Андрей Рязанцев