В Кыргызстане "колонизируют" историю

Недавно на международном круглом столе возник спор: можно ли использовать термин "колония" для истории Кыргызстана до 1991 года? Слова "колониальный" и "колония" постоянно употребляются в учебниках для школ и вузов Кыргызстана, и этому часто удивляются историки из России.

В защиту этой "моды" выступил Абылабек Асанканов, директор Института истории, археологии и этнологии в Бишкеке.

"Вы ставите перед нами архисложную задачу - отказаться от слова "колония"... Мне пришлось посмотреть терминологию по колонии, империи, шовинизму. Колония - есть использование трудовых ресурсов, богатств и территории, это три главные характеристики колонии по всему миру", – заявил он.

Его заявление разделило общество Кыргызстана. Некоторые, чаще представители НПО, вслед за Асанкановым пытаются представить, якобы Россия пытается собрать СССР заново. Другие же в шутку спрашивают, можно ли назвать "колонией" Кыргызстана сам Институт истории, по определению его же директора. Интересуются, не нужно ли самого Асанканова титуловать "наместником"?

Однако официальные лица не поддерживают таких радикальных прочтений истории. В одной из своих первых речей ещё в октябре 2020 года Садыр Жапаров говорил о вступлении кыргызов в состав России как об историческом партнерстве: "Если я правильно помню, Иссык-Куль был одной из первых стран, присоединившихся к России в 1850-х годах. С тех пор мы вместе".

Но можно задать и более серьезный вопрос: правильно ли называть "колониальными" времена вхождения Кыргызстана в состав России и СССР?

Каково это - быть колонией?

Наверное, что такое колония, каждый слышал еще в школе. И здесь ничего не меняется много лет. Одинаковые определения вы найдете и в Большой советской энциклопедии, и в Оксфордском, и в Кэмбриджском словарях.

Колония – это территория, контролируемая другим государством, лишенная собственной власти и управляемая в рамках особого режима. Поэтому Ош и Каракол – не колонии Кыргызстана. Точно так же Техас - не колония США, Тулуза – Франции, Рязань – России. Это территории своих государств, как и все остальные города и регионы.

Британская Индия имела свою особую систему управления во главе с Ост-Индийской компанией, отдельные законы и суд для местного населения. Во французских колониях в Африке действовал "Code de l'indigénat" вплоть до 1940-х и предусмотренные им особые органы власти.

Даже индейские территории США, которые формально не считались колониями, можно считать "колониальными". Коренное население было лишено гражданских прав вплоть до 1924 года и безжалостно истреблялось или депортировалось. Массовые убийства индейцев продолжались до конца 19 века под руководством американского правительства. Участники бойни в Вундед-Ни, геноцида индейцев лакота в декабре 1890 года, получили высшую награду США – Медаль Почета.

Были ли кыргызские земли колонией? Да, в первой половине 19 века, когда они попали под контроль Кокандского ханства. Были построены крепости Пишпек и Каракол, которые подчинялись Ташкентскому хакиму, контролировали кыргызское население и проводили поборы.

Акции сопровождались фактически грабежом и порабощением местных жителей. В письме к Кокандскому хану в 1832 году лидеры племен писали: "Ваши чиновники разорили кыргызов разными поборами: брали у нас лошадей и верблюдов, брали у нас зякет и урфан, кокандские чиновники не оставили наших драгоценных вещей. Кроме того, забрали красивых девушек..."

После того как хан проигнорировал эти требования, началось знаменитое восстание Тайлак-баатыра. Это была борьба с колониализмом.

"Колониальный" Кыргызстан

В Российской империи кыргызские земли не превращались в колонию, а вошли в состав государства и в российскую вертикаль власти. Все началось еще с Курманжан-датки, четыре сына которой стали российскими волостными управителями после присоединения Алая к России. Аульный и волостной уровень местного самоуправления сначала назначались, а после реформ Александра II – избирались из числа местных жителей.

Ряду кыргызов удавалось войти в высшее руководство России и СССР. Вспомним Кыдыра-аке Байсары уулу, депутата царской Госдумы и советника Туркестанского генерал-губернатора, Турдакуна Усубалиева и Аскара Акаева, депутатов Верховного Совета, а также депутата I Съезда СССР и писателя Чингиза Айтматова, генерал-лейтенанта и Героя Советского Союза Калыйнура Усенбекова. Это – "колония"?

Исторические деятели-кыргызы были заметной частью общей элиты и общей истории. Мы знаем облик Байтика-баатыра Канаева, потому что его запечатлел на картине русский художник Верещагин. Сейчас этот портрет висит в Третьяковской галерее в Москве.

Жусуп Абдрахманов, государственный деятель, встречался с Лениным, поддерживал "левую оппозицию" ВКП(б) в 1930-е годы, был близок с Лилей Брик и многими другими людьми из окружения Владимира Маяковского.

Многонациональное руководство РИ и СССР много вкладывало в развитие Средней Азии. Была с нуля создана сеть железных дорог, вся современная промышленность, большая часть современных городских зданий. Бишкек (тогда Фрунзе) был построен в современном виде на протяжении советской эпохи. Здания вузов, театры, музеи – все придется именовать "колониальной застройкой".

"Советская власть вела в Средней Азии - говорю о ней, потому что знаю ее, - не колонизаторскую, а цивилизаторскую политику. Вместе с Россией наши страны вышли на мировую орбиту... СССР... предлагал верить в народ, в великую человеческую совокупность - идеи, близкие богостроителям начала века. И народ уверовал, что способен творить чудеса," – говорил классик кыргызской и мировой литературы Чингиз Айтматов после распада Советского Союза.

"Фигура речи"

Вы думаете, наши историки не помнят все это? Помнят. И сами не верят в колонизацию, про которую пишут в учебниках и которую отстаивают на конференциях.

Профессор Ташманбет Кененсариев, который всячески продвигал идею "колонии" в своих книгах и статьях в диссертации на соискание ученой степени, писал: "Колонии" российского государства, в отличие от классической колониальной системы западных империалистических государств, - являлись составными частями Российской империи. Географическое соприкосновение, трудовое общение русского и местного населения, административное устройство по русскому типу и ряд других черт отличали окраины российского государства от колоний западных капиталистических стран".

Даже сам Асанканов, как оказалось, несколько лет назад прекрасно понимал, что Кыргызстан был не колонией, а успешно развивающимся регионом большой страны.

"Нам надо держаться вместе, ведь мы, как-никак, были все в составе СССР – великой державы! Мы должны продолжать то хорошее, что было заложено при Советском Союзе... Например, помнить историю Великой Отечественной войны, победу в которой мы одержали совместно, когда были единой страной – Советским Союзом. Когда в битве с фашизмом в одном строю стояли русские и кыргызы, казахи и белорусы – все народы большого Союза", – говорил он в своих интервью еще недавно.

Трудно понять, как умещается в голове "вместе в великой державе" и "были колонией".

Некоторые авторы считают, что этот миф возник из иностранных грантов в истории. Во времена, когда Кумтор принадлежал западным корпорациям и они всеми силами хотели избежать разговоров о том, что превращают суверенную республику в свою колонию. Поэтому и переводили обвинения на СССР, чтобы прикрыть реальные современные проблемы.

Мир с прошлым

Есть заезженная фраза: нужен мир с собственным прошлым. Но такой мир невозможен, если прошлое осыпается проклятьями и объявляется порочным и "колониальным".

Один резвый историк умудрился назвать Кыдыра-аке "подполковником колониальных войск", словно его воинское звание и заслуги было ненастоящими, неполноценными. Чингиза Айтматова тоже скоро назовут "колониальным писателем", тем более что его дед-купец приехал в Каракол из Казанской губернии. Он там построил здание первой школы, но его тоже запишут в "колонизаторы".

И это логичный вывод из рассуждений о "колонизации". У нас будут сплошь "колониальные" военные, "колониальные" писатели и врачи, здания "колониальной постройки". Нам придется поголовно поколения отцов, дедов и прадедов (если не далее!) записать либо в "колонизаторы", либо в их пособники. Всех, кто строил, учил, лечил и защищал.

Если мы этого не хотим, то нужно научиться уважать собственную историю. Уважать предков, которые брали на себя ответственность, меняли мир вокруг себя, строили и разрушали, побеждали и допускали трагические ошибки. Делали выбор и имели значение для истории и для нас.

Наконец, нужно уважать себя и перестать бросаться словом "колония". Не было ее у нас. И не будет.

Полина Беккер