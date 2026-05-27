В Токмоке планируют восстановить исторический дом Ли Бая

- Бакыт Басарбек
В Токмоке может появиться реконструкция дома, где, по одной из исторических версий, родился и провел детские годы великий китайский поэт Ли Бай.

Об этом на кыргызско-китайском медиафоруме в Бишкеке сообщил директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызстана Эдуард Курбатов. По его словам, сегодня рассматривается возможность воссоздания дома поэта как культурно-исторического объекта.

"Предполагается, что проект может стать важным символом кыргызско-китайских связей, а также новой точкой притяжения для туристов, исследователей и любителей истории", - сказал Кубатов.


