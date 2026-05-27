В Москве прошел круглый стол "Алтай - родина тюрок"

25 мая в Московском доме национальностей состоялся круглый стол "Алтай - родина тюрок: общность истории и культуры народов России и Центральной Азии".

К участникам мероприятия обратился заместитель Министра науки и высшего образования РФ, сопредседатель Российского исторического общества (РИО) Константин Могилевский:

"С момента первых контактов славянских и тюркских народов, вышедших на историческую сцену практически одновременно, не прекращается интенсивный, взаимообогащающий диалог. Это и многочисленные языковые заимствования, и сходство многих обычаев. Вклад тюркских народов в формирование российской цивилизации не подлежит сомнению. Сегодня Россия - одна из крупнейших стран мира по численности тюркоязычного населения. На нашей территории проживает более двадцати только тюркских этносов, общая численность которых, по самым скромным подсчетам, превышает 10,5 миллионов человек".

Большую работу по изучению и сохранению культурно-исторического единства тюркских, алтайских и монгольских народов вот уже 7 лет проводит Центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" на базе Алтайского государственного университета (АлтГУ). Ректор вуза Сергей Бочаров подвел промежуточные итоги работы:

"Проект "Большой Алтай" обобщает колоссальный труд, который наши ученые вели на протяжении более 20 лет. Объединение этой деятельности повысило академическую репутацию АлтГУ. Мы стали активно делиться результатами исследований в публичном пространстве и сразу обрели много партнеров за рубежом, благодаря чему расширилось международное научное сотрудничество. Сегодня наш университет выступает одним из центров координации исследований наследия тюркской цивилизации. Мы видим, что на основе этой гуманитарной деятельности можно запускать экономические и политические процессы. Это уже уровень не просто науки, а широкого гуманитарного взаимодействия. Например, в свое время мы реализовали проект по анализу экспорта продукции агропромышленного комплекса Алтайского края".

Директор Института этнологии и антропологии РАН, член Совета РИО Алексей Загребин подчеркнул важность темы для понимания общего прошлого:

"Масштабная работа по этнографическому и археологическому изучению нашей страны началась не сегодня и даже не вчера - можно смело говорить, что исследование культурного многообразия России ведется с XVIII века. Изыскания, которые проводились тогда на юге Сибири и на Алтае, заложили фундамент научного знания. Сегодня он успешно развивается в рамках научно-образовательного центра "Большой Алтай", объединяющего десятки международных исследовательских коллективов. Это объединяющее начало древней истории помогает нам увидеть прошлое нашей страны в едином композиционном ключе".

В рамках круглого стола также открылась фотовыставка "Алтай - родина тюрок...", приуроченная к Году единства народов России. В экспозиции представлены 120 редких снимков, сделанных во время археологических раскопок и этнографических экспедиций 2021–2025 годов учеными АлтГУ в Алтайском крае, Республике Алтай, а также в Кыргызстане и Узбекистане.

В завершение директор Института истории и международных отношений АлтГУ Иван Назаров презентовал масштабную этнографическую экспедицию. Она состоится в августе 2026 года в Алтайском края, а ее участниками станут ученые из России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.