В Институте журналистики КНУ защитились "первые ласточки" двойного диплома

Для Института журналистики и коммуникации КНУ имени Жусупа Баласагына 18 мая 2026 года стало по-настоящему историческим днем. В этот день состоялась первая в истории вуза защита магистрантов, обучавшихся по программе двойного диплома. Выпускницы Сетевого университета - Айгелия Бербаева и Бурулсун Джумалиева, освоившие передовое направление "Цифровые медиакоммуникации" сразу в двух ведущих вузах, кыргызском КНУ и на филологическом факультете российского РУДН имени Патриса Лумумбы, с блеском отстояли свои диссертации.

Объединенная государственная аттестационная комиссия, в состав которой вошли представители Бишкека и Москвы, продемонстрировала редкое единодушие. Эксперты из обоих университетов без долгих споров выставили девушкам максимальные 100 баллов. Мне посчастливилось лично присутствовать на этой защите в качестве члена комиссии, и должен признаться, что работы магистранток действительно впечатлили. Было видно, сколько сил они вложили в свои исследования, какой колоссальный массив практического материала собрали и как уверенно ориентируются в современных трендах цифровых медиа.

Этот прорывной успех стал возможен благодаря мощной поддержке и профессионализму преподавательского состава двух стран. Сами выпускницы тепло поблагодарили руководство КНУ и РУДН за уникальный шанс получить образование международного образца. Целый год девушки провели в Москве, где учились и получали полноценную стипендию. По их словам, столица России оставила самые яркие впечатления. Выпускницы вспоминают, что сильный преподавательский состав РУДН поддерживал их буквально во всем, а помимо лекций и семинаров они успевали активно участвовать в крупных международных конференциях и форумах, получая бесценный опыт организации масштабных медийных мероприятий.

Особые слова признательности за безупречную организацию этого сложного учебного процесса и создание комфортных условий для студентов звучат в адрес директора Института журналистики и коммуникации Ширин Костюк и декана филологического факультета РУДН Виктора Барабаша. В самом КНУ не скрывают гордости за своих подопечных и прочат им большое будущее в профессии. Хочется верить, что этот громкий триумф первых выпускниц разрушит любые барьеры, станет вдохновляющим примером для всех студентов республики и откроет дорогу новому поколению классных специалистов в сфере цифровых коммуникаций.