Футболист Златан Ибрагимович анонсировал бой с Тайсоном Фьюри

- Самуэль Деди Ирие
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул на проведение громкого боксёрского поединка против бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

Ибрагимович опубликовал в социальной сети X совместное фото с Фьюри, сделанное после импровизированной битвы взглядов, и сообщил, что их противостояние может состояться 1 августа в Дублине (Ирландия).

"Срочные новости! Бой состоится 1 августа в Дублине, Ирландия. Сделаем бокс снова великим", - написал шведский форвард.

На данный момент официального подтверждения от промоутеров не поступало, поэтому остаётся неизвестным, идёт ли речь о полноценном поединке или это будет выставочное шоу. Стоит отметить, что Ибрагимович давно увлекается единоборствами и имеет чёрный пояс по тхэквондо.

Британскому боксёру Тайсону Фьюри сейчас 37 лет. За свою профессиональную карьеру он одержал 35 побед (24 - нокаутом), потерпел два поражения и один поединок свёл к ничьей.

44-летний Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры в 2023 году. За годы ярких выступлений на поле он защищал цвета таких клубов, как "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Милан".


