Мэр Бишкека: Электросамокаты опасны, но помогают разгрузить дороги

Тема электросамокатов вновь стала одной из самых обсуждаемых в Бишкеке. Во время встречи мэра столицы Айбека Джунушалиева с жителями горожане открыто заявили о растущем недовольстве сервисами аренды средств индивидуальной мобильности. По словам одной из участниц встречи, сегодня передвижение по городу стало менее безопасным для пешеходов. Жительница столицы подчеркнула, что пройти по городу, не сталкиваясь с чувством опасности, практически невозможно. Она также отметила, что сервисы электросамокатов фактически являются бизнесом ограниченного круга лиц, тогда как последствия их работы ощущают многие жители города.

Айбек Джунушалиев частично согласился с критикой горожан. По его словам, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности действительно помогают снижать нагрузку на дороги и частично решают проблему автомобильных заторов. Однако вопрос безопасности, как отметил мэр, остается открытым. Глава столицы подчеркнул, что это напрямую связано с отсутствием полноценной инфраструктуры для передвижения на таких средствах. Сегодня в Бишкеке пользователи электросамокатов зачастую передвигаются по тротуарам, проезжей части и пешеходным зонам одновременно, что регулярно вызывает конфликты между участниками движения.

По словам мэра, сейчас городские власти активно прорабатывают нормативы для безопасного использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В частности, речь идет об ограничении скорости, определении специальных зон движения, четких правилах парковки, введении ответственности для пользователей и жестких требованиях к сервисам аренды. Ожидается, что новые меры должны существенно снизить риски как для пешеходов, так и для остальных участников дорожного движения.

Стоит отметить, что данная проблема касается не только Бишкека - с аналогичными трудностями сегодня сталкиваются многие крупные города мира. Быстрый рост популярности электросамокатов повсеместно опережает развитие городской инфраструктуры и законодательства. Во многих странах для решения этой проблемы уже вводятся обязательные ограничения скорости, запрет на движение по тротуарам, обустройство специальных полос для микромобильности, а также крупные штрафы за неправильную парковку и опасное вождение. В Бишкеке вопрос регулирования электросамокатов также становится все более актуальным на фоне стремительного роста числа сервисов аренды и увеличения количества пользователей.