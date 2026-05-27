Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 101.00 - 102.00

В Бишкеке эксперты обсудили перспективы ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

250  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участники форума экспертов аналитических центров в Бишкеке отдельно обсудили перспективы строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан (ККУ) и возможную роль ШОС в его дальнейшем развитии.

Один из зарубежных аналитиков, выступавших на площадке форума, отметил, что этот масштабный проект способен открыть новый крупный транспортный коридор между КНР и Центральной Азией, существенно усилив связанность региона.

При этом спикер обратил внимание на ряд сохраняющихся вопросов. В частности, речь идет о прозрачности финансирования и необходимости более четкого понимания дальнейшей логистики маршрута после выхода магистрали на территорию Узбекистана.

"Большая прозрачность в вопросах финансирования помогла бы привлечь потенциальных частных инвесторов", - подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, остается открытым вопрос интеграции ККУ с последующими маршрутами в направлении Каспийского региона и Европы через Туркменистан и Транскаспийский коридор.

Отдельно участники дискуссии затронули возможности ШОС в реализации крупных инфраструктурных инициатив. Было отмечено, что сегодня организация пока не располагает собственными финансовыми механизмами для прямого участия в подобных проектах.

В ходе обсуждения прозвучало мнение, что ситуацию могло бы изменить создание Банка развития ШОС, который в перспективе способен стать эффективным инструментом поддержки трансграничных транспортных и логистических цепочек.

Заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак, комментируя дискуссию, согласилась, что для успеха подобных начинаний особенно важны прозрачность инвестиций и понимание того, как новые маршруты интегрируются в существующие транспортные коридоры.

По ее словам, запуск Банка развития ШОС мог бы существенно расширить возможности государств-участников по совместному финансированию инфраструктурных проектов евразийского масштаба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458801
Теги:
железная дорога, Бишкек, Кыргызстан, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  