В Бишкеке эксперты обсудили перспективы ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Участники форума экспертов аналитических центров в Бишкеке отдельно обсудили перспективы строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан (ККУ) и возможную роль ШОС в его дальнейшем развитии.

Один из зарубежных аналитиков, выступавших на площадке форума, отметил, что этот масштабный проект способен открыть новый крупный транспортный коридор между КНР и Центральной Азией, существенно усилив связанность региона.

При этом спикер обратил внимание на ряд сохраняющихся вопросов. В частности, речь идет о прозрачности финансирования и необходимости более четкого понимания дальнейшей логистики маршрута после выхода магистрали на территорию Узбекистана.

"Большая прозрачность в вопросах финансирования помогла бы привлечь потенциальных частных инвесторов", - подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, остается открытым вопрос интеграции ККУ с последующими маршрутами в направлении Каспийского региона и Европы через Туркменистан и Транскаспийский коридор.

Отдельно участники дискуссии затронули возможности ШОС в реализации крупных инфраструктурных инициатив. Было отмечено, что сегодня организация пока не располагает собственными финансовыми механизмами для прямого участия в подобных проектах.

В ходе обсуждения прозвучало мнение, что ситуацию могло бы изменить создание Банка развития ШОС, который в перспективе способен стать эффективным инструментом поддержки трансграничных транспортных и логистических цепочек.

Заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Ирина Русак, комментируя дискуссию, согласилась, что для успеха подобных начинаний особенно важны прозрачность инвестиций и понимание того, как новые маршруты интегрируются в существующие транспортные коридоры.

По ее словам, запуск Банка развития ШОС мог бы существенно расширить возможности государств-участников по совместному финансированию инфраструктурных проектов евразийского масштаба.