Первый рейс между Пекином и Бишкеком запустят 17 июля 2026 года

- Карыпбай кызы Толгонай
Китайская авиакомпания Air China с 17 июля 2026 года запускает регулярные рейсы по маршруту Пекин - Бишкек - Пекин. Полеты будут выполняться три раза в неделю.

Об этом в ходе кыргызско-китайского медиафорума в Бишкеке сообщил генеральный директор Бишкекского филиала Air China Лян Шичунь.

По его словам, открытие нового маршрута позволит расширить авиасообщение между Кыргызстаном и Китаем, а также создаст дополнительные возможности для развития туризма, деловых связей и гуманитарного обмена между двумя странами.

"Самое главное - новый рейс откроет воздушный коридор в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути"", - отметил Лян Шичунь.


Китай, Бишкек, Кыргызстан, новый авиарейс
