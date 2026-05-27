Первомайский районный суд Бишкека полностью оправдал государственного деятеля и экс-главу Госфиннадзора Юруслана Жумановича Тойчубекова.

Для мыслящей части общества это решение суда стало не просто юридическим вердиктом, а актом восстановления исторической справедливости, вернувшим честное имя одному из самых масштабных государственных деятелей современного Кыргызстана. Решение суда доказало полную несостоятельность выдвинутых против него обвинений, продемонстрировав, что масштаб личности и многолетний созидательный труд на благо родины невозможно перечеркнуть сиюминутными политическими или правовыми инсинуациями.

Очевидно, что человек такого масштаба, чей жизненный путь неразрывно связан со становлением кыргызской государственности, не мог совершить противоправных действий.

Чтобы понять глобальность этого события, необходимо взглянуть на уникальный жизненный путь и созидательный след, который Юруслан Тойчубеков оставил в истории страны.

Истоки и начало пути: Кураторство легендарного БАМа

Юруслан Жуманович Тойчубеков родился 10 июля 1949 года в селе Кыргызстан Бакай-Атинского района Таласской области. Получив фундаментальное образование на экономическом факультете Киргизского сельскохозяйственного института им. К. И. Скрябина, который он окончил с отличием в 1972 году, молодой специалист сразу проявил выдающиеся организаторские способности. В студенческие годы он стал Ленинским стипендиатом - высший знак признания академических и лидерских заслуг в советскую эпоху.

Его карьерный взлёт начался по комсомольской и идеологической линии. Работая инструктором ЦК ВЛКСМ и секретарём комсомола Киргизии, Тойчубеков вошёл в плеяду управленцев союзного масштаба. Малоизвестный, но ключевой факт его ранней биографии: Юруслан Тойчубеков выступал одним из кураторов строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Участие в координации "стройки века" закалило его характер, научило управлять колоссальными инфраструктурными проектами и заложило основу для его будущего государственного мышления.

Творческая грань: Идеолог и секретарь Союза кинематографистов

Тойчубеков никогда не был узкопрофильным чиновником; масштаб его личности всегда определялся редким сочетанием прагматизма и глубокой культуры. В середине 1980-х годов он кардинально меняет вектор и отправляется в Москву, где в 1986 году успешно оканчивает Высшие двухгодичные курсы сценаристов и режиссёров.

Вернувшись на родину признанным кинодраматургом, в период с 1986 по 1990 год он занимал пост организационного и второго секретаря Союза кинематографистов Киргизской ССР. Это было золотое время для национального кино, когда Союз выступал флагманом передовой мысли и cultural суверенитета. Позже Юруслан Жуманович закрепил свой вклад в искусство, выступив сценаристом и продюсером знаковой художественной ленты "Шайтандын эн тамгасы" ("Клеймо дьявола"), десятков документальных и мультипликационных фильмов.

У истоков государственности:

Создание Баткенской области: Защита южных рубежей

На рубеже веков, когда независимый Кыргызстан столкнулся с первыми серьёзными угрозами национальной безопасности, государственная мудрость Тойчубекова оказалась востребована на передовой. После Баткенских событий 1999 года руководством страны было принято решение о создании новой административно-территориальной единицы для укрепления приграничных территорий.

Юруслан Тойчубеков, заняв в 1999–2001 годах пост первого заместителя губернатора, вместе с выдающимся губернаторам Маматом Мариповичем Айбалаевым стали непосредственными руководителями и отцами-основателями Баткенской области. Они сумели сформировать новую область буквально с нуля, в условиях разрушенной инфраструктуры и жёсткого кризиса. И именно экономический гений, практичность и производственный опыт М. М. Айбалаева и Ю. Ж. Тойчубекова помогли выстроить систему управления, запустить приграничную торговлю и стабилизировать регион, превратив его в надёжный форпост республики.

Финансовый архитектор и политический тяжеловес

Параллельно с государственной службой Тойчубеков постоянно совершенствовал свои экономические знания, пройдя в 1990-х годах профильные финансовые и банковские курсы в США, Германии, Венгрии и России. В активе его достижений:

Создание банковского сектора: стоял у истоков создания первого кыргызско-швейцарского акционерного банка "Адил".

Парламентская деятельность:

Дважды депутат парламента, внёсший колоссальный вклад в законодательную базу страны.

Непосредственный участник принятия первой Конституции суверенной республики.

Как государственный деятель, стоял у истоков утверждения главных символов страны - её суверенного Флага и Герба.

В эпоху Акаева он снискал уважение как жёсткий, принципиальный и интеллектуальный оппозионер, который, в отличие от многих коллег, громил оппонентов не лозунгами, а глубоким анализом бюджета и цифр.

Руководство Госфиннадзором: В разные годы (2005–2009 гг. и 2011–2014 гг.) возглавлял Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР. Ему присвоен высокий классный чин "Государственный советник государственной службы 3 класса".

Основатель финансовой системы и визионер криптомира

Юруслан Жуманович стоял у самых истоков зарождения классического финансового рынка Кыргызстана, возглавляя Госфиннадзор. Однако его видение всегда опережало время. Today, когда мир переходит к цифровой экономике, он разработал авторский проект эволюционного развития криптомира.

Суть его глобальной экономической концепции заключается в двух революционных шагах:

Новый вид криптовалюты со стабильно возрастающей стоимостью. В отличие от волатильных и спекулятивных токенов, эта модель предлагает международному сообществу защищённый, предсказуемый и математически обоснованный цифровой актив.

Концепция "Виртуального моста". Проект Тойчубекова предлагает уникальное инженерно-финансовое решение: связать глобальный децентрализованный финансовый рынок (DeFi) с реальным сектором экономики (производство, инфраструктура, инновации). Это позволяет цифровым капиталам работать на благо реальных предприятий.

Хранитель наследия и триумф правды

Вся жизнь Юруслана Жумановича - это служение национальной идентичности. Будучи многолетним президентом Международного общества "Manas-Ata", он отдал много сил популяризации великого эпоса "Манас" и защите духовных ценностей кыргызского народа.

Честь, которую не удалось сломить

Человек, который проектировал финансовые реформы страны, создавал новые области и координировал союзные стройки, подвергся несправедливому преследованию.

Уголовное преследование, основанное на недоразумениях вокруг криптоиндустрии - MCNcoin, изначально выглядело парадоксально. Как может созидатель, посвятивший жизнь строительству государства и его законов, разрушать собственное наследие?

Однако закон и историческая справедливость восторжествовали в зале Первомайского районного суда Бишкека. Полное оправдание Юруслана Тойчубекова доказало: честное имя и масштабные созидательные идеи невозможно перечеркнуть сиюминутными обвинениями. Истинный масштаб личности, честность перед своим народом и безупречная государственная служба не подлежат сомнению.

Прекрасно, что справедливость восторжествовала, и теперь колоссальный опыт, стратегическое мышление и прорывные экономические проекты этого человека снова послужат на благо страны и сообщества.

Автор: Орозбек Алымжанов, почетный дорожник Кыргызской Республики и Российской Федерации, в 2019–2020 годах возглавлял движение "Поддержим Садыра Жапарова" и одноименный фонд