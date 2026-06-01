"Все, что мы делаем - для детей": Кант провел масштабный праздник

Международный день защиты детей в городе Кант Чуйской области в этом году отметили по-настоящему широко. Праздник растянулся на весь день и охватил сразу две городские площадки. С утра до вечера горожане с детьми могли окунуться в праздничную атмосферу, насладиться концертами, конкурсами и угощениями.

Первая часть праздника стартовала утром в Доме культуры имени Тойтоева. Здесь для детей подготовили концертную программу с выступлениями творческих коллективов, а также устроили раздачу мороженого и сладостей. Зал был полон: родители привели малышей с самого утра, чтобы не пропустить ни одного выступления.

После обеда праздник переместился на Аллею молодежи - новую городскую локацию, которая уже успела завоевать популярность среди жителей города. Именно здесь развернулась основная часть торжеств.

"Сегодняшнее мероприятие стало уже третьим крупным событием на этой площадке. Что касается Дня защиты детей, то традиционно мы организуем большой праздник для маленьких горожан. По нашим оценкам, отпраздновать этот день с нами собрались сегодня около тысячи детей вместе с родителями", - рассказал VB.KG вице-мэр города Кант Улан Кадыров.

Примечательно, что новая локация города - Аллея молодежи - стремительно становится главным общественным пространством города. Организаторы сделали все, чтобы каждый ребенок нашел себе занятие по душе. Гостей ждали игры, конкурсы, розыгрыши призов и подарков.

"Активное участие в подготовке праздника приняли Совет молодежи при мэрии, спортсмены, танцевальные коллективы и воспитанники городских кружков", - подчеркнул вице-мэр города.

Он отметил, что большую помощь в организации оказывает Совет молодежи при мэрии города Кант.

"Благодаря активному участию молодежи, спортсменов, танцевальных коллективов и воспитанников городских кружков удалось подготовить насыщенную праздничную программу. Отдельную благодарность выражаем компаниям "Абдыш-Ата" и "Умут", которые ежегодно поддерживают проведение праздника, бесплатно угощая детей мороженым, напитками и сладостями. Для нас такие мероприятия имеют большое социальное значение. Поэтому, для гостей подготовлены игры, конкурсы, розыгрыши призов и подарков. Радует, что наши жители всегда активно участвуют в подобных праздниках и приходят семьями. Ведь все, что мы делаем, направлено на создание комфортной и благоприятной среды для наших жителей и, прежде всего, для детей. Поздравляю наших маленьких кантовчан с Днем защиты детей!", - добавил Кадыров.

Судя по царившей атмосфере, никто сегодня не ушел без улыбки и ощущения прекрасного праздника детства.