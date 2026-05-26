В Бишкеке запустилось новое такси

В Бишкеке полноценно запустился новый сервис пассажирских перевозок WB Taxi, входящий в Группу RWB. Ранее агрегатор работал в тестовом режиме для ограниченного круга лиц, но теперь вызвать машину через приложение могут все жители и гости столицы. Новый продукт стал частью экосистемы Wildberries в Кыргызстане.

Пассажирам обещают дифференцированные тарифы и программу лояльности, а столичным водителям - сниженную комиссию, быстрые выплаты и гарантированный доход за смену. До выхода на массовый рынок Бишкека сервис WB Taxi аналогично заработал в Минске и Ташкенте.