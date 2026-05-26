Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 101.00 - 102.00

В Бишкеке запустилось новое такси

303  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке полноценно запустился новый сервис пассажирских перевозок WB Taxi, входящий в Группу RWB. Ранее агрегатор работал в тестовом режиме для ограниченного круга лиц, но теперь вызвать машину через приложение могут все жители и гости столицы. Новый продукт стал частью экосистемы Wildberries в Кыргызстане.

Пассажирам обещают дифференцированные тарифы и программу лояльности, а столичным водителям - сниженную комиссию, быстрые выплаты и гарантированный доход за смену. До выхода на массовый рынок Бишкека сервис WB Taxi аналогично заработал в Минске и Ташкенте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458831
Теги:
Кыргызстан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  