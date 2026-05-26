В "Реальном детективе" кыргызстанцы без труда узнают президента и судей

В Бишкеке вышел в свет роман Айбека Болотбекова "Реальный детектив", предлагающий детальный разбор внутренней кухни отечественной правоохранительной и судебной систем. Автор сосредоточился на художественном описании скрытых механизмов работы силовых и судебных органов, взяв за основу подлинные факты из биографий известных в стране людей.

Ключевой особенностью книги стало то, что имена и фамилии действующих лиц изменены лишь незначительно, благодаря чему прототипы угадываются мгновенно. Например, в одном из персонажей по имени Садыр Капаров читатели без труда узнают действующего президента Садыра Жапарова. В романе описывается реальная история из 2008 года, когда он занимал пост комиссара Национального агентства по предупреждению коррупции и проявил принципиальность, лично поспособствовав задержанию собственного сотрудника при получении взятки.

Сам главный герой книги, подполковник Рустам Оморов, также списан с реального человека, а именно с бывшего сотрудника Государственной финансовой полиции Кыргызстана. Через его повседневную службу автор демонстрирует изнанку ведомств, от теневых схем и взяточничества до кумовства, телефонного права и межведомственных конфликтов, которые обычно остаются скрытыми от глаз общественности.

В своей книге писатель отказывается от идеализации, показывая сотрудников правопорядка и чиновников через призму их реальных поступков и решений. Роман, который уже поступил в продажу, предлагает читателям не просто детективную интригу, а возможность сопоставить художественный сюжет с подлинной политической историей Кыргызстана.