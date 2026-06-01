ГКНБ задержал вице-мэра Кара-Балты и директора дорожного госпредприятия

- Алина Мамаева
ГКНБ КР пресек крупную коррупционную схему по незаконной реализации муниципальных строительных материалов в городе Кара-Балта. В рамках дела о должностных преступлениях задержаны высокопоставленные городские чиновники.

Как сообщили в пресс-центре госкомитета, факт злоупотребления должностным положением со стороны руководства местной мэрии был выявлен в ходе оперативных мероприятий по противодействию коррупции.

Следствие установило, что директор муниципального предприятия "Дорожно-строительное управление при мэрии г. Кара-Балта" Э.М.У. вступил в преступный сговор с вице-мэром города Кара-Балта К.А.У. Вместе они организовали теневую продажу песчано-гравийной смеси (ПГС) и битумного асфальта частным лицам. Незаконный бизнес чиновников наносил прямой ущерб интересам муниципального предприятия и местному бюджету, куда не поступали средства от продажи госимущества.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий коррупционная схема была ликвидирована. Оба фигуранта дела задержаны бойцами ГКНБ и решением суда водворены в СИЗО ГКНБ КР на время проведения дальнейших следственных действий. В настоящее время силовики продолжают устанавливать точную сумму нанесенного государству ущерба.


ГКНБ, Кара-Балта, коррупция
