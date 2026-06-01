Токмок станет ключевым промышленным спутником Бишкека

По словам министра экономики и коммерции Кыргызстана Бакыта Сыдыкова, у Токмока есть значительный потенциал развития как города-спутника Бишкека. Одним из ключевых проектов в этом направлении является строительство крупного текстильного комплекса на территории 31 гектара. Об этом он рассказал журналисту VB.KG.

"Выбор площадки обусловлен не только наличием свободной территории, но и выгодным транспортным расположением. Участок находится между автомобильной и железнодорожной магистралями, что обеспечивает удобную логистику для поставок сырья и отгрузки готовой продукции.

Такое расположение позволяет снизить транспортные издержки, ускорить производственные цепочки и повысить общую эффективность будущего предприятия. В условиях растущей конкуренции на внешних рынках фактор логистики становится одним из ключевых для промышленного развития.

Промышленность как драйвер развития города

Реализация крупных производственных проектов в Токмоке оказывает влияние не только на экономику, но и на развитие городской среды. Помимо создания рабочих мест, такие предприятия стимулируют развитие транспортной инфраструктуры, инженерных сетей, складской логистики и сервисного сектора.

Эксперты отмечают, что формируется комплексный эффект: вместе с промышленностью развивается и городская инфраструктура, включая жилье, дороги и социальные объекты. Это делает города-спутники более устойчивыми и привлекательными для населения и бизнеса.

Например, на новом текстильном комплексе уже выстроены мини-бутики для демонстрации тканей, готовой продукции, что предполагает приезд покупателей, крупных оптовиков. А для их размещения нужны комфортные отели, создание сети питания, кафе,

Токмок в структуре агломерационного развития

Развитие города соответствует концепции нового Генерального плана Бишкека до 2050 года, который предусматривает формирование полицентричной агломерации вокруг столицы.

В рамках этой модели Токмок рассматривается как один из ключевых производственных центров, где планируется развитие перерабатывающей и легкой промышленности, а также усиление транспортно-логистической инфраструктуры.

Переход к полицентричной модели означает перераспределение экономической активности за пределы Бишкека, создание новых точек роста и снижение нагрузки на столичную инфраструктуру. Таким образом, города-спутники становятся не просто жилыми пригородами, а полноценными экономическими центрами.

Логистика как основа промышленного роста

Одним из ключевых направлений Генплана является развитие транспортных коридоров и индустриальных зон вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей. Это позволяет формировать эффективные логистические цепочки и снижать издержки бизнеса.

В этом контексте размещение текстильного предприятия в Токмоке соответствует общей стратегии развития региона. Для легкой промышленности, в частности текстильного производства, скорость поставок сырья и готовой продукции имеет критическое значение для конкурентоспособности на внешних рынках.

Новая модель урбанистики

Современные промышленные проекты постепенно становятся частью более широкой модели городского развития, где экономика и урбанистика формируются как единая система.

Создание производств в городах-спутниках способствует снижению маятниковой миграции, увеличению занятости на местах и развитию локальной инфраструктуры. В результате промышленность становится не только экономическим, но и градостроительным инструментом.

Таким образом, развитие Токмока как промышленного центра вписывается в стратегию формирования полицентричной агломерации, где города-спутники играют важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста и сбалансированного развития территории.