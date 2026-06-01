В Бишкеке задержан директор фонда "Ашар бирикмеси"

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве, обещавший предоставить жилье и автомобиль.

Как сообщили в УВД Октябрьского района, в милицию с заявлением обратилась гражданка, которая попросила принять меры в отношении директора фонда "Ашар бирикмеси". Мужчина, войдя в доверие, пообещал в ближайшее время обеспечить ее жильем и легковым автомобилем. Под этим предлогом он получил от заявительницы 650 тысяч сомов, однако обещания не выполнил и деньги не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В рамках расследования по подозрению в совершении преступления задержан гражданин К.А., 2000 года рождения, которого водворили в ИВС.

В милиции не исключают наличие других потерпевших. Граждан, пострадавших от действий подозреваемого или располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефонам: 0 (709) 10-30-00 или 102.


задержание, мошенничество, Октябрьский район, Бишкек, автомобили, жилье
