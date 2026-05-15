Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

В Бишкеке закрыты 6 кладбищ для новых захоронений

290  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек с 11 мая 2026 года закрыты шесть кладбищ для погребения, подзахоронения и захоронения умерших.

Решение принято в целях соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения, а также в связи с отсутствием свободных земельных участков для новых захоронений.

Соответствующие меры введены на основании заключений Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек.

Так, захоронения запрещены на следующих кладбищах:

* на пересечении улиц Ыбырайыма Абдрахманова и Абдрашита Бердибаева;

* на пересечении улиц Орхон и Энесай 11-я, в жилом массиве "Энесай";

* на пересечении улиц Федора Достоевского и Арстанбап в жилом массиве "Кок-Жар";

* на улице Мамбет Иманалиева в селе Орто-Сай;

* на пересечении улиц Михаила Лермонтова и Ивана Мичурина;

* на пересечении улицы Кыргызской и Северной объездной дороги в селе Нижняя Ала-Арча.

Мэрия города Бишкек просит горожан учитывать введенные ограничения при организации погребений и обращаться в муниципальное предприятие "Бишкекское агентство ритуальных услуг" для получения информации о действующих кладбищах, предназначенных для новых захоронений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458543
Теги:
кладбище, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  