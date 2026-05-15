В Бишкеке закрыты 6 кладбищ для новых захоронений

В городе Бишкек с 11 мая 2026 года закрыты шесть кладбищ для погребения, подзахоронения и захоронения умерших.

Решение принято в целях соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест погребения, а также в связи с отсутствием свободных земельных участков для новых захоронений.

Соответствующие меры введены на основании заключений Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек.

Так, захоронения запрещены на следующих кладбищах:

* на пересечении улиц Ыбырайыма Абдрахманова и Абдрашита Бердибаева;

* на пересечении улиц Орхон и Энесай 11-я, в жилом массиве "Энесай";

* на пересечении улиц Федора Достоевского и Арстанбап в жилом массиве "Кок-Жар";

* на улице Мамбет Иманалиева в селе Орто-Сай;

* на пересечении улиц Михаила Лермонтова и Ивана Мичурина;

* на пересечении улицы Кыргызской и Северной объездной дороги в селе Нижняя Ала-Арча.

Мэрия города Бишкек просит горожан учитывать введенные ограничения при организации погребений и обращаться в муниципальное предприятие "Бишкекское агентство ритуальных услуг" для получения информации о действующих кладбищах, предназначенных для новых захоронений.