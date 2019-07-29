ГКПЭН КР утвердил перечень конкурсных и аукционных объектов на 2019 год

С целью реализации антикоррупционных мероприятий при проведении аукционов на право пользования недрами, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики утвердил перечень конкурсных и аукционных объектов на 2019 год.

№ п.п Наименование и вид полезного ископаемого Срок исполнения Место расположения 1 Месторождение угля Тегене, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ 2019 год Аксыйский район, Джалал-Абадская область 2 Месторождение угля Сулюкта-поле 11, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ 2019 год Лейлекский район, Баткенская область 3 Месторождение гипса Наукатское, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ 2019 год Ноокатский район, Ошская область 4 Месторождение сурьмы Кадамжай, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ 2019 год Кадамжайский район, Баткенская область 5 Месторождение угля Туюк-Каргаша, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ 2019 год Узгенский район, Ошская область № п.п Наименование и вид полезного ископаемого Срок исполнения Место расположения 1 Месторождения Тургай-Тюбе с целью проведения геологоразведочных работ, уголь Сентябрь Узгенский район, Ошская область 2 Каракульджинская площадь, нефть, геологопоисковых работы Сентябрь Узгенский, Кара-Кульджинский район, Ошская область 3 Свободные участки месторождения угля Кара-Тюбе Сентябрь Узгенский район, Ошская область 4 Площадь Сохская с целью проведения геологоразведочных работ, ПГС Сентябрь Баткенский район, Батекнская область 5 Аукционный объект участка Восточный части поле шахты 6/18, месторождения бурого угля "Сулюктинское", с целью проведения геологоразведочных работ Сентябрь Лейлекский район, Батекнская область 6 месторождение Кан и Гут на свинец, цинк, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ Сентябрь Баткенский район, Батекнская область 7 Месторождения каменного угля "Ташкумырское", Южная площадь поле "Капитальная" Восточной фланг-1 с целью разработки Сентябрь Ноокенского района Жалал- Абадской области 8 Аукционный объект участок "Керегеташ Западный 4" месторождение Кумбель, уголь, с целью проведения геологоразведочных работ Октябрь Сузакский район Жалал- Абадская область 10 Месторождения известняка Караойсай участок "Восточный", геологоразведочные работы Октябрь Ноокенского района Жалал- Абадской области 11 Месторождение Сокулук участок "Таза-Сай", ПГС, геологоразведочных работ Октябрь Сокулукский район, Чуйская область 12 Аукционный объект участок Гроздь, суглинок, с целью проведения геологоразведочных работ Октябрь Аламудункский район, Чуйская область 13 Аукционный объект участок "Кара-Балта1" в пойме реки Кара-Балта, песчано-гравийной смесь с целью проведения геологоразведочных работ. Октябрь Г. Кара-Балта Чуйская область 14 Площадь Пристань, ПГС, геологоразведочные работы Октябрь Ак-Суйский район, Ыссык-Кульская область 15 Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади песчано-гравийного смеси "Ак-Коргонская". Сентябрь Нарынский район, Нарынская область 16 Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Пытан-Донгурминская". Сентябрь Кочкорский район, Нарынская область 17 Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Иссык-Атинская". Сентябрь Кочкорский район, Нарынская область 18 Месторождение Турук на уголь, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ. Сентябрь Ак-Талинский район, Нарынская область 19 Месторождение сурьмы и флюорита Северный Акташ (Баткенская область) площадь с целью разработки и проведения геологоразведочных работ. Октябрь Кадамжайский район, Баткенская область 20 Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на участке песчано-гравийного смеси Алгойнок месторождение Кугартское. Октябрь Сузакский район, Жалал-Абадская область