ГКПЭН КР утвердил перечень конкурсных и аукционных объектов на 2019 год

|№ п.п
|Наименование и вид полезного ископаемого
|Срок исполнения
|Место расположения
|1
|Месторождение угля Тегене, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ
|2019 год
|Аксыйский район, Джалал-Абадская область
|2
|Месторождение угля Сулюкта-поле 11, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ
|2019 год
|Лейлекский район, Баткенская область
|3
|Месторождение гипса Наукатское, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ
|2019 год
|Ноокатский район, Ошская область
|4
|Месторождение сурьмы Кадамжай, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ
|2019 год
|Кадамжайский район, Баткенская область
|5
|Месторождение угля Туюк-Каргаша, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ
|2019 год
|Узгенский район, Ошская область
|№ п.п
|Наименование и вид полезного ископаемого
|Срок исполнения
|Место расположения
|1
|Месторождения Тургай-Тюбе с целью проведения геологоразведочных работ, уголь
|Сентябрь
|Узгенский район, Ошская область
|2
|Каракульджинская площадь, нефть, геологопоисковых работы
|Сентябрь
|Узгенский, Кара-Кульджинский район, Ошская область
|3
|Свободные участки месторождения угля Кара-Тюбе
|Сентябрь
|Узгенский район, Ошская область
|4
|Площадь Сохская с целью проведения геологоразведочных работ, ПГС
|Сентябрь
|Баткенский район, Батекнская область
|5
|Аукционный объект участка Восточный части поле шахты 6/18, месторождения бурого угля "Сулюктинское", с целью проведения геологоразведочных работ
|Сентябрь
|Лейлекский район, Батекнская область
|6
|месторождение Кан и Гут на свинец, цинк, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ
|Сентябрь
|Баткенский район, Батекнская область
|7
| Месторождения каменного угля "Ташкумырское", Южная площадь поле "Капитальная" Восточной фланг-1 с целью разработки
|Сентябрь
|Ноокенского района Жалал- Абадской области
|8
|Аукционный объект участок "Керегеташ Западный 4" месторождение Кумбель, уголь, с целью проведения геологоразведочных работ
|Октябрь
|Сузакский район Жалал- Абадская область
|10
|Месторождения известняка Караойсай участок "Восточный", геологоразведочные работы
|Октябрь
|Ноокенского района Жалал- Абадской области
|11
|Месторождение Сокулук участок "Таза-Сай", ПГС, геологоразведочных работ
|Октябрь
|Сокулукский район, Чуйская область
|12
|Аукционный объект участок Гроздь, суглинок, с целью проведения геологоразведочных работ
|Октябрь
|Аламудункский район, Чуйская область
|13
|Аукционный объект участок "Кара-Балта1" в пойме реки Кара-Балта, песчано-гравийной смесь с целью проведения геологоразведочных работ.
|Октябрь
|Г. Кара-Балта Чуйская область
|14
|Площадь Пристань, ПГС, геологоразведочные работы
|Октябрь
|Ак-Суйский район, Ыссык-Кульская область
|15
|Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади песчано-гравийного смеси "Ак-Коргонская".
|Сентябрь
|Нарынский район, Нарынская область
|16
|Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Пытан-Донгурминская".
|Сентябрь
|Кочкорский район, Нарынская область
|17
|Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Иссык-Атинская".
|Сентябрь
|Кочкорский район, Нарынская область
|18
|Месторождение Турук на уголь, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ.
|Сентябрь
|Ак-Талинский район, Нарынская область
|19
|Месторождение сурьмы и флюорита Северный Акташ (Баткенская область) площадь с целью разработки и проведения геологоразведочных работ.
|Октябрь
|Кадамжайский район, Баткенская область
|20
|Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на участке песчано-гравийного смеси Алгойнок месторождение Кугартское.
|Октябрь
|Сузакский район, Жалал-Абадская область