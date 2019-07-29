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ГКПЭН КР утвердил перечень конкурсных и аукционных объектов на 2019 год

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- Бакыт Стамов
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С целью реализации антикоррупционных мероприятий при проведении аукционов на право пользования недрами, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики утвердил перечень конкурсных и аукционных объектов на 2019 год.

№ п.пНаименование и вид полезного ископаемогоСрок исполнения Место расположения
1Месторождение угля Тегене, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ2019 годАксыйский район, Джалал-Абадская область
2Месторождение угля Сулюкта-поле 11, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ2019 годЛейлекский район, Баткенская область
3Месторождение гипса Наукатское, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ2019 годНоокатский район, Ошская область
4Месторождение сурьмы Кадамжай, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ2019 годКадамжайский район, Баткенская область
5Месторождение угля Туюк-Каргаша, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ2019 годУзгенский район, Ошская область
№ п.пНаименование и вид полезного ископаемогоСрок исполненияМесто расположения
1Месторождения Тургай-Тюбе с целью проведения геологоразведочных работ, угольСентябрьУзгенский район, Ошская область
2Каракульджинская площадь, нефть, геологопоисковых работыСентябрьУзгенский, Кара-Кульджинский район, Ошская область
3Свободные участки месторождения угля Кара-Тюбе СентябрьУзгенский район, Ошская область
4Площадь Сохская с целью проведения геологоразведочных работ, ПГССентябрьБаткенский район, Батекнская область
5Аукционный объект участка Восточный части поле шахты 6/18, месторождения бурого угля "Сулюктинское", с целью проведения геологоразведочных работСентябрьЛейлекский район, Батекнская область
6месторождение Кан и Гут на свинец, цинк, с целью разработки и проведения геологоразведочных работСентябрьБаткенский район, Батекнская область
7 Месторождения каменного угля "Ташкумырское", Южная площадь поле "Капитальная" Восточной фланг-1 с целью разработкиСентябрьНоокенского района Жалал- Абадской области
8Аукционный объект участок "Керегеташ Западный 4" месторождение Кумбель, уголь, с целью проведения геологоразведочных работОктябрьСузакский район Жалал- Абадская область
10Месторождения известняка Караойсай участок "Восточный", геологоразведочные работыОктябрьНоокенского района Жалал- Абадской области
11Месторождение Сокулук участок "Таза-Сай", ПГС, геологоразведочных работОктябрьСокулукский район, Чуйская область
12Аукционный объект участок Гроздь, суглинок, с целью проведения геологоразведочных работОктябрьАламудункский район, Чуйская область
13Аукционный объект участок "Кара-Балта1" в пойме реки Кара-Балта, песчано-гравийной смесь с целью проведения геологоразведочных работ.
ОктябрьГ. Кара-Балта Чуйская область
14Площадь Пристань, ПГС, геологоразведочные работыОктябрьАк-Суйский район, Ыссык-Кульская область
15Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади песчано-гравийного смеси "Ак-Коргонская".СентябрьНарынский район, Нарынская область
16Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Пытан-Донгурминская".СентябрьКочкорский район, Нарынская область
17Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на площади золота "Иссык-Атинская".СентябрьКочкорский район, Нарынская область
18Месторождение Турук на уголь, с целью разработки и проведения геологоразведочных работ. СентябрьАк-Талинский район, Нарынская область
19Месторождение сурьмы и флюорита Северный Акташ (Баткенская область) площадь с целью разработки и проведения геологоразведочных работ.ОктябрьКадамжайский район, Баткенская область
20Аукционный объект с целью проведения геологоразведочных работ на участке песчано-гравийного смеси Алгойнок месторождение Кугартское.ОктябрьСузакский район, Жалал-Абадская область


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