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Новый посол Кыргызстана приступил к дипломатической миссии в Корее

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- Назгуль Абдыразакова
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Республике Корея Мэлис Мамадалиев 12 октября вручил верительные грамоты президенту страны Ли Чжэ Мёну. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили дальнейшее развитие кыргызско-корейских отношений, уделив особое внимание реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Речь шла о расширении торгово-экономического, инвестиционного, образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Мамадалиев передал южнокорейскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Он также поблагодарил корейскую сторону за гостеприимство, оказанное кыргызской делегации во время официального визита главы государства в сентябре 2026 года в рамках первого саммита "Центральная Азия – Республика Корея".

Ли Чжэ Мён поздравил посла с началом дипломатической миссии, пожелал ему успехов и выразил готовность содействовать дальнейшему укреплению двусторонних и многосторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/462245
Теги:
Южная Корея, президент, сотрудничество, Кыргызстан, посол, МИД
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