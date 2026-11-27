Чтобы сократить автомобильные заторы в Бишкеке, необходимо синхронизировать работу светофоров, организовать "зеленую волну" и обустроить больше перекрестков с круговым движением. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал председатель общественного объединения "Кыргыз Хово Транспорт" Абасбек Доромбаев.

По его словам, сейчас несогласованная работа светофоров в столице искусственно создает пробки. Например, когда водитель проезжает перекресток на улице Фучика на зеленый сигнал, на следующем участке возле торгового центра "Берекет Гранд" уже загорается красный.

"Светофоры в Бишкеке необходимо перевести на синхронный режим работы. Транспорт должен двигаться потоками: сначала в направлении север - юг и обратно, затем движение останавливается и открывается по оси восток - запад и обратно. Таким образом цикл придет в порядок. Около 10–15 грамотных электриков могут настроить правильную работу светофоров и создать для водителей "зеленую волну" при минимальных затратах из бюджета", - считает Доромбаев.

Он также отметил, что на многих участках вместо светофоров целесообразнее внедрять круговое движение. По его оценке, такой подход соответствует международному опыту мегаполисов с населением 5–10 миллионов человек и позволит разгрузить дороги, облегчив передвижение по городу на 25–35%.

Глава объединения добавил, что направлял свои предложения в правительство еще год назад, однако обращение спустили в мэрию, откуда он получил лишь формальный ответ со ссылкой на устаревшее оборудование. При этом, как подчеркивает автор инициативы, даже старые светофоры продолжают работать, а внедрение дорогостоящей автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая сейчас функционирует на улице Абдрахманова, осложняет выезд транспорта со второстепенных улиц.

В завершение Абасбек Доромбаев призвал руководство города принять его, чтобы он мог лично представить свои предложения.