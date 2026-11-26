Как помочь первокурснику освоиться в университете, заметить его способности и поддержать первые самостоятельные проекты? Эти вопросы стали основой двухдневной работы преподавателей и сотрудников Кыргызско-Российского Славянского университета. 24–25 ноября в вузе прошла образовательная программа "Проводники смыслов. Вместе", объединившая около 200 участников.

КРСУ стал первой площадкой за пределами России, принявшей этот формат. Программа состоялась при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Ассоциации МАКО и Общественной палаты России. Вместе с командой российских модераторов участники разработали предложения по развитию наставничества и взаимодействию со студентами.

В центре внимания оказалась роль куратора – преподавателя, к которому можно обратиться за советом, обсудить профессиональные планы или трудности в учебе. На открытии ректор КРСУ Сергей Волков напомнил, что в университете учатся представители 14 стран. Поэтому работа со студенческим сообществом требует внимания к межкультурному диалогу, взаимному уважению и духовно-нравственным ценностям.

"Задача куратора состоит в том, чтобы помочь студенту воспользоваться этими возможностями: заметить способности, подсказать направление, поддержать первый самостоятельный проект", – подчеркнул ректор.

Занятия проходили в формате проектной лаборатории. В первый день команды обсуждали, какими качествами должен обладать будущий выпускник и как преподаватель может повлиять на его профессиональное и личностное становление. Во второй – разрабатывали конкретные инструменты работы, определяли обязанности наставников и границы их ответственности.

По итогам обсуждений были предложены повышение квалификации кураторов, подготовка методических материалов и совершенствование системы мотивации. Отдельно рассматривались критерии, позволяющие оценить результаты такой деятельности, и создание сообщества для регулярного обмена опытом.

Заместитель начальника Управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Антон Рыбаков в интервью радио Sputnik Кыргызстан назвал проведение программы следующим этапом модернизации КРСУ.

"Мы начинали со стен, с инфраструктуры. Сейчас это уже следующий этап модернизации университета – развитие человеческого капитала, потенциал которого в КРСУ, безусловно, велик", – отметил он.

По словам Рыбакова, наставники должны помогать студентам выстраивать диалог с преподавателями и администрацией, определять профессиональные и жизненные ориентиры. При этом участие педагогов в такой работе должно быть добровольным.

К участникам по видеосвязи обратилась заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она отметила значение сотрудничества преподавательских сообществ двух стран и сообщила, что за последние два с половиной года подобные программы прошли около 40 тысяч педагогов.

Подводя итоги, президент Ассоциации МАКО, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова подчеркнула практическую значимость представленных идей и вовлеченность команд.

Следующим шагом станет формирование "Клуба создателей смыслов" КРСУ. Он объединит преподавателей для обмена опытом и разработки совместных проектов. Подготовленные на встрече предложения лягут в основу дальнейшего развития системы кураторства в университете.