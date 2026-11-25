В Кыргызстане началась работа над новым нормативным актом, который должен систематизировать законодательство в сфере миграции. В качестве возможного формата рассматривается единый закон или миграционный кодекс. Предполагается, что документ может быть подготовлен к 2027 году. Об этом сообщил представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции в Бишкеке во время обсуждения монографии "Миграционные процессы в Кыргызской Республике".

По его словам, действующее законодательство содержит дублирующие положения, устаревшие понятия и расхождения в терминологии. В частности, это касается законов о внешней миграции и внешней трудовой миграции, где встречаются одинаковые или близкие понятия, но их содержание не всегда согласовано.

Отдельная проблема связана с распределением полномочий между государственными органами. Представитель ведомства отметил, что Министерство труда, социального обеспечения и миграции не является уполномоченным органом по вопросам внутренней миграции - эти функции относятся к ведомству, отвечающему за регистрацию населения.

По мнению участников обсуждения, такое разграничение полномочий необходимо учитывать при подготовке нового документа, чтобы избежать дублирования функций и пробелов в регулировании. При этом круг вопросов, который предстоит охватить будущим нормативным актом, касается не только ведомственной координации, но и конкретных механизмов поддержки граждан.

Так, в ходе дискуссии предлагалось предусмотреть в новом законодательстве отдельные направления, связанные с внутренней и внешней миграцией, трудоустройством за рубежом, социальной защитой мигрантов, реинтеграцией вернувшихся граждан и созданием рабочих мест.

Также обсуждалась необходимость закрепить механизмы учёта выехавших граждан, определить статус возвращающегося мигранта и установить критерии предоставления государственной поддержки.

Представитель министерства сообщил, что работа над проектом уже ведётся. В частности, подготовлена часть, касающаяся пребывания иностранных граждан на территории Кыргызстана. Окончательный формат документа - единый закон или кодекс - планируется определить позднее.

Вместе с тем участники обсуждения подчеркнули, что обновление законодательства должно сопровождаться созданием согласованной системы статистического учёта. Без достоверных данных о перемещении населения, сроках отсутствия граждан и их фактическом месте проживания невозможно полноценно планировать государственные программы и оценивать потребности регионов.