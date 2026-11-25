В Балыкчы задержаны инкассатор и его брат, подозреваемые в присвоении более 7,1 млн сомов и инсценировке разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По её данным, 23 ноября примерно в 21:35 в милицию поступило сообщение из городской больницы о госпитализации гражданина С.Э., 1988 года рождения, с ранениями, нанесёнными острым предметом.

Данный факт зарегистрировали в журнале учёта информации, начата доследственная проверка.

В ходе проверки пострадавший сообщил, что неизвестные, угрожая пистолетом, заставили его проехать в сторону перевала Куакы, нанесли ножевые ранения в область шеи, забрали 8 млн 600 тыс. сомов и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 ("Разбой") УК КР.

Однако в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что показания пострадавшего не соответствуют действительности.

Выяснилось, что С.Э. работал инкассатором в одном из обществ с ограниченной ответственностью и занимался сбором денежных средств из платёжных терминалов Балыкчы с последующей сдачей их в банк.

23 ноября примерно в 14:00 он оставил собранные из терминалов 7 млн 137 тыс. 400 сомов на даче своего отца. Позднее его старший брат спрятал деньги во дворе другой дачи в Балыкчы.

После этого инкассатор самостоятельно нанёс себе ранения в область шеи, инсценировав разбойное нападение. Впоследствии брат доставил его в городскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

24 ноября по факту заведомо ложного сообщения о совершении особо тяжкого преступления с целью сокрытия незаконного присвоения денежных средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по пп. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 363 ("Заведомо ложное сообщение о совершении преступления") УК КР.

В качестве подозреваемых задержаны С.Э., 1988 года рождения, и его старший брат С.Э., 1986 года рождения. Их водворили в ИВС.

Следствие продолжается.